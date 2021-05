OFE pod kreską. Liczba członków spadła o prawie ćwierć miliona

Liczba członków OFE

Na koniec 2020 roku otwarte fundusze emerytalne miały ponad 15,4 mln członków, czyli o 1,5 procent mniej niż rok wcześniej. Oznacza to spadek o prawie 240 tys. osób. Najwięcej, bo prawie 2 mln członków OFE ma 51 lat i więcej.

O 230,8 tys. zmniejszyła się także liczba rachunków prowadzonych przez OFE. Na koniec ubiegłego roku było to blisko 15,8 mln rachunków.

GUS podał, że w 2020 roku ZUS przekazał do OFE 3,4 mld zł składek oraz 4,3 mln zł odsetek. "W porównaniu z rokiem 2019, kwota wpłaconych składek do OFE była niższa o 86,9 mln zł, natomiast kwota wpłaconych odsetek o 1,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Z raportu GUS-u wynika, że aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) na koniec grudnia 2020 roku wyniosły 2,8 mld zł, co oznaczało ich spadek o 3,8 procent. Wartość pasywów w 83,1 proc. była kształtowana przez kapitał własny, który wyniósł 2,3 mld zł. Oznacza to spadek o 5,4 proc. w porównaniu z 2019 roku.

