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Zmiany w systemie oceny kredytowej Polaków przez BIK. Na co teraz patrzą banki

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Karczewski: w obcej walucie nie bierze się kredytów, to jest zasada, której powinniśmy się nauczyć
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Biuro Informacji Kredytowej wprowadziło poważne zmiany w systemie oceny punktowej. System przestanie karać za sprawdzanie wielu ofert kredytowych. Zmianie uległ też algorytm wyliczania punktów BIK.

Nowy model scoringowy, według BIK, "odpowiada na zmieniające się realia rynku finansowego, rozwój technologii oraz nowe produkty finansowe pojawiające się na rynku". Kluczowe zmiany weszły w życie z początkiem lipca. Jest to największa transformacja oceny wiarygodności finansowej Polaków od ponad dekady - ocenia portal money.pl.

Zapytania kredytowe nie wpłyną na ocenę

Biuro Informacji Kredytowej to podmiot prywatny będący własnością dziewięciu banków komercyjnych oraz Związku Banków Polskich. Gromadzi, przetwarza i udostępnia dane o historii kredytowej klientów z całego rynku kredytowego w Polsce, jako jedyna tego typu instytucja w kraju. Banki korzystają z baz danych BIK w ramach procesu oceny zdolności kredytowej klienta i analizy ryzyka kredytowego.

Najważniejsza zmiana wprowadzona przez BIK dotyczy danych z wniosków kredytowych niezakończonych udzieleniem finansowania. W momencie gdy chcieliśmy sprawdzić oferty w kilku bankach, do Biura Informacji Kredytowej za każdym razem trafiało zapytanie o wyliczenie warunków. Pozostawały one w bazach danych, co obniżało ocenę punktową i zmniejszało szanse na udzielenie kredytu. Oznacza to, że klienci, którzy chcieli podjąć świadomą decyzję na temat finansowania, byli karani przez system.

Jednak od 1 lipca zapytania kredytowe będą automatycznie usuwane z bazy BIK po 14 dniach, jeśli nie zakończą się udzieleniem finansowania. Oznacza to, że sprawdzanie wielu ofert nie będzie już wiązało się z obniżeniem scoringu.

Zmiany w wyliczaniu oceny kredytowej

BIK wprowadził również nowy model wyliczania scoringu. Opiera się on na trzech wskaźnikach:

  • terminowości spłat zobowiązań - informacje m.in. o opóźnieniach w spłacie kredy­tów i pożyczek, kwotach zaległości oraz występujących procesach windykacji lub egzekucji,
  • aktywności na rynku finansowym - informacje dotyczące kwot kredytu/pożyczki i kwotach pozostających do spłaty oraz wysokości i wykorzystaniu limitów kredyto­wych,
  • doświadczeniu w spłacie zobowiązań - informacje dotyczące długości historii kredytowej.

Jasne uzasadnienie oceny

Nowy model ma również w bardziej czytelny sposób tłumaczyć klientom, co wpłynęło na wysokość oceny punktowej. Otrzymują oni teraz sześć czynników, zamiast wcześniejszych czterech, które wyjaśniają zależność między historią kredytową a oceną BIK. Jak poinformował portal money.pl, odpowiadają one na pytania:

  • Czy zdarzyły Ci się opóźnienia w spłacie kredytów i pożyczek? (czynnik Historia spłat)
  • Czy aktualnie kredyty i pożyczki są spłacane w terminie? (czynnik Bieżące spłaty)
  • Od jak dawna klient korzysta z kredytów bankowych? (czynnik Staż kredytowy)
  • Ile ma nowych kredytów i pożyczek? (czynnik Nowe kredyty)
  • W jakim stopniu wykorzystujesz produkty z limitem kredytowym? (czynnik Wykorzystanie limitów)
  • Ile spłaca kredytów i pożyczek gotówkowych? (czynnik Kredyty gotówkowe)

Przeszukania UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził na początku lipca przeszukania w siedzibach BIK. Miały one być związane właśnie z przekazywaniem przez banki za pośrednictwem Urzędu m.in. informacji o liczbie zapytań kredytowych.

"W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową niż ten, który skorzysta z oferty wyłącznie w swoim macierzystym banku" - wskazał urząd.

"W związku z prowadzonymi przez UOKiK czynnościami informujemy, że BIK pozostaje w pełnej współpracy z Urzędem i udziela wszelkich wymaganych wyjaśnień. Działania UOKiK mają związek z postępowaniem wyjaśniającym wszczętym w 2025 r. dotyczącym wykorzystywania informacji o zapytaniach kredytowych w procesie oceny zdolności kredytowej" - przekazał BIK.

Źródło: tvn24.pl, money.pl
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Tagi:
KREDYTY
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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