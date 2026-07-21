Pieniądze Zmiany w systemie oceny kredytowej Polaków przez BIK. Na co teraz patrzą banki Oprac. Wiktor Knowski |

Karczewski: w obcej walucie nie bierze się kredytów, to jest zasada, której powinniśmy się nauczyć Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Nowy model scoringowy, według BIK, "odpowiada na zmieniające się realia rynku finansowego, rozwój technologii oraz nowe produkty finansowe pojawiające się na rynku". Kluczowe zmiany weszły w życie z początkiem lipca. Jest to największa transformacja oceny wiarygodności finansowej Polaków od ponad dekady - ocenia portal money.pl.

Zapytania kredytowe nie wpłyną na ocenę

Biuro Informacji Kredytowej to podmiot prywatny będący własnością dziewięciu banków komercyjnych oraz Związku Banków Polskich. Gromadzi, przetwarza i udostępnia dane o historii kredytowej klientów z całego rynku kredytowego w Polsce, jako jedyna tego typu instytucja w kraju. Banki korzystają z baz danych BIK w ramach procesu oceny zdolności kredytowej klienta i analizy ryzyka kredytowego.

Najważniejsza zmiana wprowadzona przez BIK dotyczy danych z wniosków kredytowych niezakończonych udzieleniem finansowania. W momencie gdy chcieliśmy sprawdzić oferty w kilku bankach, do Biura Informacji Kredytowej za każdym razem trafiało zapytanie o wyliczenie warunków. Pozostawały one w bazach danych, co obniżało ocenę punktową i zmniejszało szanse na udzielenie kredytu. Oznacza to, że klienci, którzy chcieli podjąć świadomą decyzję na temat finansowania, byli karani przez system.

Jednak od 1 lipca zapytania kredytowe będą automatycznie usuwane z bazy BIK po 14 dniach, jeśli nie zakończą się udzieleniem finansowania. Oznacza to, że sprawdzanie wielu ofert nie będzie już wiązało się z obniżeniem scoringu.

Zmiany w wyliczaniu oceny kredytowej

BIK wprowadził również nowy model wyliczania scoringu. Opiera się on na trzech wskaźnikach:

terminowości spłat zobowiązań - informacje m.in. o opóźnieniach w spłacie kredy­tów i pożyczek, kwotach zaległości oraz występujących procesach windykacji lub egzekucji,

aktywności na rynku finansowym - informacje dotyczące kwot kredytu/pożyczki i kwotach pozostających do spłaty oraz wysokości i wykorzystaniu limitów kredyto­wych,

doświadczeniu w spłacie zobowiązań - informacje dotyczące długości historii kredytowej.

Jasne uzasadnienie oceny

Nowy model ma również w bardziej czytelny sposób tłumaczyć klientom, co wpłynęło na wysokość oceny punktowej. Otrzymują oni teraz sześć czynników, zamiast wcześniejszych czterech, które wyjaśniają zależność między historią kredytową a oceną BIK. Jak poinformował portal money.pl, odpowiadają one na pytania:

Czy zdarzyły Ci się opóźnienia w spłacie kredytów i pożyczek? (czynnik Historia spłat)

Czy aktualnie kredyty i pożyczki są spłacane w terminie? (czynnik Bieżące spłaty)

Od jak dawna klient korzysta z kredytów bankowych? (czynnik Staż kredytowy)

Ile ma nowych kredytów i pożyczek? (czynnik Nowe kredyty)

W jakim stopniu wykorzystujesz produkty z limitem kredytowym? (czynnik Wykorzystanie limitów)

Ile spłaca kredytów i pożyczek gotówkowych? (czynnik Kredyty gotówkowe)

Przeszukania UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził na początku lipca przeszukania w siedzibach BIK. Miały one być związane właśnie z przekazywaniem przez banki za pośrednictwem Urzędu m.in. informacji o liczbie zapytań kredytowych.

"W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową niż ten, który skorzysta z oferty wyłącznie w swoim macierzystym banku" - wskazał urząd.

"W związku z prowadzonymi przez UOKiK czynnościami informujemy, że BIK pozostaje w pełnej współpracy z Urzędem i udziela wszelkich wymaganych wyjaśnień. Działania UOKiK mają związek z postępowaniem wyjaśniającym wszczętym w 2025 r. dotyczącym wykorzystywania informacji o zapytaniach kredytowych w procesie oceny zdolności kredytowej" - przekazał BIK.