Polacy rzucili się na obligacje. Na znacznej części z nich jednak nie zarobią

- Sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych w drugim miesiącu wakacji wyniosła blisko 1,9 mld zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się instrumenty 3-miesięczne i 4-letnie, oprocentowane odpowiednio 0,50 proc. oraz 1,30 proc. w pierwszym roku oszczędzania. Od początku roku nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup obligacji skarbowych kwotę 19 mld zł. Oznacza to, że już w trzecim kwartale br. o 10 proc. przekroczyliśmy wartość sprzedaży z całego 2019 roku. Dobre wyniki sprzedaży potwierdzają zarówno atrakcyjność naszej oferty, jak i wysokie zainteresowanie skarbowymi obligacjami oszczędnościowymi - ocenił wiceminister finansów Piotr Nowak.

"Za mało, aby pokonać inflację"

Analityk HRE Investments Bartosz Turek komentując sierpniową sprzedaż obligacji przyznał, że mimo iż uzyskana kwota - blisko 1,9 mld zł - jest spora, to jest ona jednak wyraźnie niższa od oczekiwań.

- Zainteresowanie papierami było bowiem w sierpniu tak duże, że można się było spodziewać sprzedaży nawet na poziomie 2,5 mld zł. Nawet jednak ta drobna uwaga nie powinna przysłonić faktu, że przez osiem miesięcy Polacy kupili obligacje warte prawie 19 miliardów złotych. To już więcej niż wynik za cały - jak dotychczas rekordowy - 2019 rok. Wtedy łupem rodaków padły papiery warte 17,3 mld zł - wskazał.

Turek ocenił, że jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, to wrześniowy wynik powinien być podobny do sierpniowego. - To dobra wiadomość dla osób oszczędzających przy pomocy obligacji. Maleje bowiem ryzyko kolejnego cięcia oprocentowania detalicznych papierów skarbowych - podkreślił.