Zainwestował w obligacje GetBack, odzyskał blisko milion złotych. "Po raz pierwszy w Polsce"

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował pod koniec 2020 roku, że z powodu złej sytuacji kapitałowej wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku. W związku z nią 3 stycznia 2021 r. Idea Bank został przejęty przez Pekao. Przejęcie, jak wyjaśnia rzecznik Pekao Paweł Jurek, nie dotyczyło roszczeń i zobowiązań związanych z obligacjami GetBack. Prośbę o komentarz do wyroku wysłaliśmy we wtorek do przedstawicieli będącego w restrukturyzacji Idea Banku oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Do momentu publikacji materiału nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi na nasze pytania.