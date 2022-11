Będzie nowy podatek dla właścicieli mieszkań? Ministerstwo wyjaśnia

czytaj dalej

Możliwości przesyłu ropy naftowej w Europie są już zbyt małe - ocenił we wtorek ekspert zarządu PKN Orlen do spraw operacyjnych Arkadiusz Kamiński. Dodał, że "finalne produkty dla klienta będą droższe". - Pracujemy nad możliwością zwiększenia przepustowości. Przekłada się to na koszty - zwrócił uwagę.