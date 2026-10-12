Pieniądze Nowy pakiet sankcji wobec Rosji. Bruksela ustanowiła rekord Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie. "Rosjanom powiedziano, że sankcje mogą być zniesione" Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej zatwierdzili w poniedziałek nowy pakiet sankcji indywidualnych wobec Rosji. Restrykcjami objęto ponad 1,6 tysiąca osób i podmiotów, przede wszystkim związanych z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym produkującym broń wykorzystywaną w wojnie przeciwko Ukrainie.

Przyjęty pakiet jest największym jednorazowym rozszerzeniem unijnej czarnej listy w historii. Obejmuje zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej oraz zamrożenie aktywów osób i podmiotów objętych restrykcjami. Unijni obywatele i firmy nie mogą również udostępniać im środków finansowych.

Sankcje za udział w organizacji wyborów

Decyzją szefów dyplomacji państw UE na unijną czarną listę trafiło też 77 osób związanych z wyborami do Dumy Państwowej, izby niższej rosyjskiego parlamentu, w tym trzech członków Centralnej Komisji Wyborczej. Wybory zakończyły się 20 września. W zeszłym tygodniu zostały one uznane przez Parlament Europejski za sfałszowane i pozbawione legitymacji demokratycznej. UE potępiła przeprowadzenie tzw. na tymczasowo okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy.

Nowe sankcje zwiększają o ponad połowę liczbę rosyjskich osób i podmiotów objętych unijnymi restrykcjami. Dotychczas na liście znajdowało się około 3 tysięcy pozycji.

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Do decyzji Brukseli odniosła się na platformie X szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. "Ministrowie spraw zagranicznych państw UE właśnie przyjęli decyzję o objęciu sankcjami blisko 1600 nowych podmiotów i osób związanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym" - czytamy we wpisie.

EU Foreign Ministers just adopted nearly 1,600 new sanctions listings targeting Russia’s military-industrial complex.



This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia started its war.



Europe is again showing a united front.



More than half are connected… — Kaja Kallas (@kajakallas) October 12, 2026 Rozwiń

Dodała, że ponad połowa z tych pozycji jest powiązana z łańcuchem produkcji pocisków balistycznych.

"Sprawiamy, że produkcja broni, której Rosja używa do zabijania Ukraińców, staje się dla niej znacznie trudniejsza, wolniejsza i bardziej kosztowna" - podkreśliła wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych.

Udział Polski

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki powiedział w poniedziałek, że nowa lista sankcji powstała z inicjatywy Polski i była opracowywana z jej udziałem. Jak podkreślił, chodzi o osłabienie zdolności Rosji do używania rakiet oraz dronów z napędem odrzutowym.

Bosacki, który wziął udział w posiedzeniu ministrów w Luksemburgu, powiedział dziennikarzom, że w czasie, kiedy rosyjski przywódca Władimir Putin "tak bezwzględnie bombarduje nie tylko infrastrukturę krytyczną, nie tylko elektrownie, ciepłownie, dworce, ale też po prostu ludność cywilną (w Ukrainie - red), to jest właściwa odpowiedź ze strony Zachodu, ze strony Unii Europejskiej, żeby sankcje w tak znaczący sposób zacieśnić".

- Głównym celem jest to, żeby uniemożliwić albo przynajmniej osłabić zdolności Rosji do działań nie tylko na froncie, ale też jeśli chodzi o te najbardziej śmiercionośne w ostatnich tygodniach i miesiącach (...) działania wojenne, czyli użycie rakiet oraz dronów z napędem rakietowym (odrzutowym - red.) - dodał.