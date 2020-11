Nowe restrykcje, kolejna tarcza. Dziesięć działań dla firm zapowiadanych przez rząd

Chcemy pomóc przedsiębiorcom, bo to oni się znajdą w trudnej sytuacji, po to, żeby znowu, jak wiosną ratować i uratować jak największą liczbę miejsc pracy - zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys zapowiedział, że "w związku z restrykcjami sanitarnymi, wdrożona zostanie Tarcza Antykryzysowa 2.0".

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń. Jednocześnie szef rządu poinformował, że rząd będzie starał się zaprezentować nowe propozycje pomocowe dla branż najbardziej dotkniętych pandemią, m.in. turystki, hotelarstwa, siłowni i całego sektora fitness, jak również będzie kontynuował dotychczasowe formy pomocy takie, jak "postojowe, ZUS, pokrywanie części kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej".

Pomoc dla branż

- My teraz znowu bombardujemy Unię Europejską, żeby szybciej wydała zgodę na te zasady - poinformował premier.

- Chcemy pomóc przedsiębiorcom, bo to oni się znajdą w trudnej sytuacji, po to, żeby znowu, jak wiosną ratować i uratować jak największą liczbę miejsc pracy - podkreślił szef rządu.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że "wiosną i latem potrafiliśmy to zrobić". - Teraz też będziemy potrafili to zrobić, dlatego wzywam dzisiaj do zaakceptować, do przestrzegania tych wszystkich zasad, tych wszystkich obostrzeń, które wdrażamy, udzielajmy sobie siły nawzajem - zaapelował premier.

Do tych zapowiedzi odniósł się prezes PFR Paweł Borys. "W związku z restrykcjami sanitarnymi, wdrożona zostanie Tarcza Antykryzysowa 2.0 - 10 działań celem ochrony miejsc i przedsiębiorstw. Zespół Grupa_PFR ponownie zrobi wszystko, aby pomóc firmom i pracownikom możliwie bezpiecznie przejść przez kolejną falę pandemii" - napisał Borys na Twitterze.

10 działań antykryzysowych dla firm

Z przekazanych przez rząd informacji wynika, że pierwszym z działań antykryzysowych jest dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami. Chodzi o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r. Rozwiązanie to będzie adresowane dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Drugie działanie, to umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR. "Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc." - napisano.

Trzecie działanie, to wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla dużych firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty). Zostanie zmieniona zasada liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Zapowiedziano wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP. To rozwiązanie jest adresowane do dużych firm, dużych MŚP i dotyczy wszystkich branż.

Czwarte działanie to pożyczki długoterminowe z gwarancją dla wszystkich branż oraz tych objętych restrykcjami sanitarnymi. "Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami" - wyjaśniono.

W ramach piątego działania przewidziano dofinansowanie zatrudnienia we wszystkich branżach. Tutaj następuje kontynuacja dopłat do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

Szóste działanie to przedłużenie postojowego dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, następne (siódme) zakłada zwolnienie ze składek ZUS także dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Rząd w ramach ósmego działania zakłada dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach dotacji na biznes. W tym przypadku rośnie m.in. kwota dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Rozwiązanie to adresowane jest do branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Polityka drugiej szansy - to dziewiąte działanie, które przewidziane jest dla przedsiębiorstwa w restrukturyzacji. Zakłada ono dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Ostatnie, dziesiąte działanie, to dofinansowanie leasingu dla branży transportowej. W tym przypadku ma nastąpić pokrycie kosztów leasingu przez ARP.

