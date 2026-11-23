Pieniądze Nowe dane o wynagrodzeniu. Tyle zarabiają Polacy Oprac. Alicja Skiba |

Agnieszka Bartol o priorytetach na stanowisku ministry funduszy i polityki regionalnej Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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GUS poinformował w poniedziałek, że wynagrodzenie wzrosło w porównaniu do września o 1,5 procent. Z kolei zatrudnienie w skali miesięcznej utrzymywało się na zbliżonym poziomie. Dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.

Wzrost wynagrodzenia w październiku

Konsensus PAP zakładał wzrost wynagrodzenia o 6,0 proc. w ujęciu rocznym i 1,4 proc. w ujęciu miesięcznym. Z kolei w przypadku zatrudnienia analitycy oczekiwali spadku 0,8 proc. rok do roku i -0,1 proc. miesiąc do miesiąca.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w październiku 2026 r. mdm o 1,5 proc., spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat m.in.: nagród i premii kwartalnych, uznaniowych, motywacyjnych, jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Więcej informacji wkrótce.