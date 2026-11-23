Nowe dane o wynagrodzeniu. Tyle zarabiają Polacy
GUS poinformował w poniedziałek, że wynagrodzenie wzrosło w porównaniu do września o 1,5 procent. Z kolei zatrudnienie w skali miesięcznej utrzymywało się na zbliżonym poziomie. Dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.
Wzrost wynagrodzenia w październiku
Konsensus PAP zakładał wzrost wynagrodzenia o 6,0 proc. w ujęciu rocznym i 1,4 proc. w ujęciu miesięcznym. Z kolei w przypadku zatrudnienia analitycy oczekiwali spadku 0,8 proc. rok do roku i -0,1 proc. miesiąc do miesiąca.
Jak podał Główny Urząd Statystyczny, wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w październiku 2026 r. mdm o 1,5 proc., spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat m.in.: nagród i premii kwartalnych, uznaniowych, motywacyjnych, jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń).
Więcej informacji wkrótce.