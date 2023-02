Nowa oferta kredytowa dla rolników. "Do 300 tysięcy złotych bez żadnych zabezpieczeń"

"Ważne jest, aby rolnicy mieli dostęp do tego typu kredytów"

PKO BP o szczegółach

PKO Bank Polski poinformował na swojej stronie o wprowadzeniu do oferty pożyczki dla rolników, na dowolny cel, do 300 tys. zł bez żadnych zabezpieczeń.

"Rolnik może otrzymać pożyczkę do 300 tys. zł bez żadnych zabezpieczeń, nawet na 5 lat. W przypadku przedstawienia zabezpieczeń rzeczowych, kwota pożyczki może wzrosnąć do 500 tys. zł. Co ważne, istnieje możliwość indywidualnego dostosowania harmonogramu spłaty rat do specyfiki produkcji rolnej" - poinformował bank.