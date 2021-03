Kredyt na 28 tysięcy złotych i wypłata z bankomatu. Oszuści atakują podczas zakupów przez internet

W dobie dzisiejszej sytuacji pandemicznej zakupy online stały się już standardem. Z takiej formy korzystają zarówno kupujący, jak i sprzedający. - Wiedzą o tym również oszuści, którzy wykorzystują coraz to nowe metody, po to by przejąć nasze pieniądze. Bez względu na to, czy występujesz w roli sprzedającego, czy też kupującego, zawsze bądź ostrożny i stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Zachowajmy czujność korzystając z internetowych portali ogłoszeniowych i sprzedażowych - powiedziała asp. Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Kielcach.