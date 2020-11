Złoty w dobrej formie przed wyborami w USA. "Dziś liczy się tylko jedno"

We wtorek przed południem obserwujemy umacnianie złotego. Mniej trzeba zapłacić za euro i dolara amerykańskiego. Jak podkreślił Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB, dziś dane schodzą na drugi plan, a liczy się tylko jedno - wybory w USA.

We wtorek około godziny 10.30 za jedno euro trzeba było zapłacić prawie 4,57 zł. Oznacza to, że europejska waluta jest o 3 grosze tańsza niż w poniedziałek. To jednocześnie poziom niewidziany na parze EUR/PLN od 26 października.