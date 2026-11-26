Pieniądze Odwołali wszystkie loty. Powodem "krytyczna sytuacja finansowa" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Katastrofa samolotu na Florydzie. Wyglądało to jak spadająca rakieta Źródło wideo: Aki Kuusisto, Eduin Cruz via Reuters Źródło zdj. gł.: Rene Dominguez / Shutterstock.com

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Linie lotnicze Norse anulowały loty m.in. do Stanów Zjednoczonych, Tajlandii, Republiki Południowej Afryki oraz Pakistanu. Jak poinformował dziennik ekonomiczny "Finansavisen", wszystkie 12 samolotów, należących do floty przewoźnika, Boeing 787 Dreamliner otrzymało polecenie powrotu do baz w Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Wniosek o ogłoszenie upadłości linii Norse

Zarząd przewoźnika zapowiedział złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli spółce nie uda się w trybie pilnym pozyskać dodatkowego finansowania.

W pierwszym półroczu 2026 r. firma poniosła blisko miliard koron (ok. 400 mln złotych) straty przed opodatkowaniem. Dodatkowo ma do wykupienia obligacje o wartości 52 mln dolarów, których oprocentowanie wynosi 15 proc. Po pojawieniu się w środę po południu pierwszych informacji o możliwych problemach finansowych firmy cena akcji Norse na giełdzie w Oslo spadła do końca dnia o 85 procent.

Kryzys paliwowy i zaległe odszkodowania

Jako jedną z przyczyn problemów obserwatorzy wskazują wysokie ceny paliwa lotniczego, o czym zarząd linii informował po raz pierwszy w sierpniu. Od kilku tygodni przewoźnik nie wypłacał pasażerom należnych odszkodowań, za co w środę norweski nadzór lotniczy nałożył na niego kary.

Nie wiadomo, ilu pasażerów nie mogło w czwartek polecieć liniami Norse. Część podróżnych o odwołaniu rejsów dowiedziała się tuż przed wejściem na pokład samolotu.

Linie Norse powstały w 2021 r. Miały stanowić tanią alternatywę dla tradycyjnych przewoźników na trasach transatlantyckich. Pierwsze rejsy uruchomiły w 2022 r. W ubiegłym roku przewiozły 1,84 mln pasażerów.