Pieniądze

Milionowe wygrane w Lotto, które przepadły. Ile pieniędzy Polacy nie odebrali?

|
W 2024 roku łączna wartość nieodebranych niewielkich nagród sięgnęła ponad 66 milionów złotych
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
W Polsce przepadły już prawdziwe fortuny – milionowe wygrane w Lotto, których nikt nie odebrał. Do tego dochodzi ogromna suma drobnych nagród. Co dzieje się z tymi pieniędzmi i dlaczego tak wielu zapomina o swojej wygranej? Zapytaliśmy Totalizator Sportowy.

Tu chodziło o duże pieniądze. We wrześniu Lotto Hessen GmbH z Wiesbaden rozwieszało plakaty, apelowało w mediach i przypominało graczom, by sprawdzali stare kupony. Wszystko po to, by znaleźć anonimowego multimilionera, który wygrał w marcowym losowaniu. Zwycięzca miał czas do 2028 roku, by zgłosić się po pieniądze - inaczej fortuna by przepadła.

"W Niemczech trzy lata czekają na zwycięzcę. A w Polsce dwa miesiące i kasa przepada" - skomentował tę sytuację internauta w mediach społecznościowych.

O to, jakie fortuny w Polsce przepadły, zapytaliśmy Totalizator Sportowy.

W ostatnich latach były dwa przypadki, w których gracze nie odebrali milionowych wygranych. Jedna była w wysokości 17 112 504 złotych (w Chojnicach), a druga to 11 800 000 złotych (w Wejherowie).

Polacy zapominają też o drobnych wygranych, które po zsumowaniu dają olbrzymie kwoty. W 2024 roku łączna wartość nieodebranych niewielkich nagród sięgnęła aż 66 633 424 złotych, co stanowiło około procenta wszystkich wygranych.

Totalizator Sportowy zwraca uwagę, że część graczy zwyczajnie zapomina sprawdzić swoje kupony albo robi to niedokładnie. Zdarza się też, że kupon gdzieś się zgubi albo – przez brak znajomości zasad gry – nikt nie zauważy, że kryje się na nim wygrana.

Co dzieje się z tymi pieniędzmi? Wracają do Totalizatora Sportowego. Jak tłumaczy spółka, ich celem jest to, by jak najwięcej z tych środków trafiło z powrotem do graczy. Dzieje się tak między innymi w przypadku wygranych gwarantowanych. Jeśli w Lotto pula wynosi 2 miliony złotych, a uzbiera się na przykład 1,7 miliona, brakujące 300 tysięcy złotych dokładane jest właśnie z nieodebranych wygranych.

Imponująca wygrana w loterii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Imponująca wygrana w loterii

Ze świata

Jak odebrać wygraną?

Wygrane wypłacane są w ciągu 60 dni, licząc od dnia po losowaniu. Jeśli w tym czasie nie uda się odebrać pieniędzy, gracz może zgłosić roszczenie. Takie roszczenia przedawniają się po sześciu miesiącach od dnia losowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak informuje Totalizator Sportowy niższe wygrane można odbierać w ponad 28 tysiącach punktów LOTTO na terenie całego kraju oraz w kasach 17 oddziałów Totalizatora Sportowego.

"Zachęcamy także do grania online poprzez stronę lotto.pl bądź aplikację mobilną, gdzie każda wygrana poniżej 2280 zł przypisywana jest automatycznie do Konta Gracza, dzięki czemu żaden z nich nie przeoczy wygranej. Powyżej tej kwoty należy zgłosić się do kasy Oddziału, niemniej jednak klient online zawsze otrzyma powiadomienie o kwocie, jaką wygrał" - przekazało nam biuro prasowe.

Ryzyko oszustwa, wyłudzenia czy kradzieży

Totalizator Sportowy przygotował niedawno Poradnik Milionera – praktyczny przewodnik dla osób, które nagle stały się właścicielami dużych pieniędzy. Podpowiada, jak odnaleźć się w nowej sytuacji, cieszyć się wygraną i jednocześnie rozsądnie nią zarządzać.

Pierwszy krok to rozmowa z bliskimi. "To ty decydujesz, czy chcesz podzielić się swoim szczęściem z innymi, czy zachować tę informację dla siebie" - czytamy w poradniku.

Autorzy publikacji wytłumaczyli, że rozpowszechnianie wszem i wobec tej informacji może nieść za sobą ryzyko oszustwa, wyłudzenia czy kradzieży.

"Będąc pod wpływem silnych, pozytywnych emocji, mamy tendencję do dzielenia się nimi z całym światem – to normalna reakcja, dlatego zachowaj rozwagę i ostrożność, podejmując decyzję kogo i na jakich warunkach chcesz wpuścić do swojej nowej rzeczywistości" - radzą w poradniku.

Kolejna wskazówka dotyczy wypłaty pieniędzy. "Rekomendujemy odbiór wygranej w formie przelewu na rachunek bankowy" - czytamy w Poradniku Milionera.

Wyjaśniono, że dobrym rozwiązaniem jest podzielenie otrzymanej kwoty na kilka kont bankowych, dzięki czemu twoje pieniądze będą lepiej zabezpieczone, na przykład przed kradzieżą ze strony hakerów.

"Wybierając bank oraz rodzaj umowy, zachowaj ostrożność – czytaj uważnie otrzymane dokumenty, sprawdź wysokość oprocentowania oraz opłat za prowadzenie konta, a także zasady jego utrzymania" - napisano.

I kolejna wskazówka: "Po przelaniu wygranych pieniędzy na konto (lub kilka kont) bankowe, warto pozostawić je tam do momentu, aż opadną emocje i będziesz w stanie racjonalnie zarządzać swoim budżetem".

Najwyższa jak dotąd wygrana w Lotto padła 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie. Zwycięzca zgarnął 36 726 210 złotych i 20 groszy. Jak czytamy na stronie lotto.pl, osiem osób w Polsce skreśliło liczby, które dały im wygraną powyżej 30 milionów złotych. Jednak to gra w Eurojackpot przyniosła zwycięzcy rekordową fortunę. 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim do jednego z graczy trafiło 213 584 986 złotych. Rok wcześniej w powiecie bieruńsko-lędzińskim trafiono "niewiele mniej" bo 206 550 000 złotych.

Warto poznać jeszcze jedną radę od Totalizatora Sportowego. "Jeśli czujesz, że Twoje życiowe priorytety, codzienne aktywności zeszły na dalszy plan lub w ogóle przestały się dla Ciebie liczyć, Twoje relacje z bliskimi i przyjaciółmi zmieniły się, a hazard staje się dla Ciebie coraz ważniejszy - to dobry moment, aby zacząć poważnie myśleć o swoich nawykach związanych z graniem".

Autorka/Autor: Joanna Rubin-Sobolewska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Joanna Rubin-Sobolewska
