10 euro miesięcznie dla dzieci. Bundestag przyjął nowy program
Ustawa musi zostać jeszcze uchwalona przez izbę wyższą parlamentu Bundesrat, reprezentację krajów związkowych RFN - zaznaczył w piątek portal Deutsche Welle.
Zgodnie z szacunkami w momencie, kiedy osoba ukończy 65 lat, kwota zainwestowanych składek może sięgnąć około 57 tysięcy euro. Ponadto rodzice będą mogli wpłacać na konto dziecka dodatkowo do 570 euro miesięcznie.
Konta emerytalne dla dzieci
Współrządzący chadecy i socjaldemokraci uznali tę decyzję za historyczną. Michael Thews z SPD stwierdził, że pomoże ona wielu osobom zgromadzić oszczędności emerytalne. Natomiast Fritz Guentzler, rzecznik ds. finansowych z CDU/CSU, zauważył, że program pozwoli młodym ludziom poznać możliwości oferowane przez rynki kapitałowe.
Według ustawodawców opozycji konta emerytalne dla dzieci będą pogłębiać nierówności. Stefan Schmidt z Partii Zielonych nazwał to systemem dwóch prędkości, ponieważ dzieci, które "wygrają na loterii rodzicielskiej" i na których konta będą wpływać dodatkowe wpłaty, zyskają o wiele więcej niż ich rówieśnicy, których kont nie będą zasilać rodzice.
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Program jest częścią szerszego planu rządu rozwiązania problemów, jakie niesie ze sobą fakt starzenia się społeczeństwa Niemiec. Powszechny wiek emerytalny w Niemczech wynosi 67 lat dla kobiet i mężczyzn.