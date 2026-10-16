Pieniądze 10 euro miesięcznie dla dzieci. Bundestag przyjął nowy program Oprac. Natalia Kieszek |

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o pomysłach zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ustawa musi zostać jeszcze uchwalona przez izbę wyższą parlamentu Bundesrat, reprezentację krajów związkowych RFN - zaznaczył w piątek portal Deutsche Welle.

Zgodnie z szacunkami w momencie, kiedy osoba ukończy 65 lat, kwota zainwestowanych składek może sięgnąć około 57 tysięcy euro. Ponadto rodzice będą mogli wpłacać na konto dziecka dodatkowo do 570 euro miesięcznie.

Im @Bundestag beschlossen: Die #Frühstartrente kommt!

Der Bund zahlt für jedes Kind ab Jahrgang 2020 bis zum 18. Geburtstag 10 € im Monat ins Depot ein. Eltern, Großeltern & Co. können bis zu 6.840 € pro Jahr zuzahlen.



Alle Infos: https://t.co/kbfkMxRQhK — Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) October 16, 2026 Rozwiń

Konta emerytalne dla dzieci

Współrządzący chadecy i socjaldemokraci uznali tę decyzję za historyczną. Michael Thews z SPD stwierdził, że pomoże ona wielu osobom zgromadzić oszczędności emerytalne. Natomiast Fritz Guentzler, rzecznik ds. finansowych z CDU/CSU, zauważył, że program pozwoli młodym ludziom poznać możliwości oferowane przez rynki kapitałowe.

Według ustawodawców opozycji konta emerytalne dla dzieci będą pogłębiać nierówności. Stefan Schmidt z Partii Zielonych nazwał to systemem dwóch prędkości, ponieważ dzieci, które "wygrają na loterii rodzicielskiej" i na których konta będą wpływać dodatkowe wpłaty, zyskają o wiele więcej niż ich rówieśnicy, których kont nie będą zasilać rodzice.

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Program jest częścią szerszego planu rządu rozwiązania problemów, jakie niesie ze sobą fakt starzenia się społeczeństwa Niemiec. Powszechny wiek emerytalny w Niemczech wynosi 67 lat dla kobiet i mężczyzn.