Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Nielegalny hazard w Polsce. Co miesiąc kilkaset zgłoszonych domen

|
Nie można korzystać z cudzego konta jak z własnego
Mocne uderzenie w nielegalny hazard
Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Już ponad 55 tysięcy wpisów trafiło do rejestru domen internetowych umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu. Co miesiąc trafia tam 700 nowych adresów - podało Ministerstwo Finansów. Według danych resortu udział szarej strefy w internetowym hazardzie spada, a wpływy z podatku od gier rosną - do 299 milionów złotych w 2025 roku.

"Ministerstwo Finansów (MF) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) prowadzą systematyczne działania, mające na celu ograniczanie szarej strefy w obszarze gier hazardowych online. Zjawisko organizowania nielegalnych gier hazardowych w Internecie, jak również nielegalnej reklamy i promocji takich gier, jest na bieżąco monitorowane przez KAS, a następnie wygaszane przy wykorzystaniu instrumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa" - podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Rejestr domen z hazardem

Organizacja nielegalnego handlu w internecie podlega - jak wyjaśniło MF - "odpowiedzialności administracyjnej, w tym karom pieniężnym (...), a także odpowiedzialności karnoskarbowej". Jedną z metod walki z nielegalnym hazardem w sieci jest blokowanie stron internetowych, na których można grać.

"Efektem tych działań jest ponad 55 tys. (w ostatnim okresie ok. 700 miesięcznie) wpisów w rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą i w konsekwencji blokowanie dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy tych domen" - poinformowało MF.

ZEN.COM, Andrzej Duda i zakazane kasyna online
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

ZEN.COM, Andrzej Duda i zakazane kasyna online

Piotr Szostak

Współpraca międzynarodowa

Resort podkreślił, że prowadzi także inne działania, mające na celu zwalczanie nielegalnego hazardu. Na przykład z polskiej inicjatywy rozpoczęła się dyskusja w UE na temat wzmocnienia współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w dziedzinie gier hazardowych.

"Dodatkowo Ministerstwo Finansów zwróciło się do największych platform cyfrowych działających w Polsce, przypominając o obowiązujących regulacjach dotyczących urządzania, reklamy i promocji gier hazardowych. Podkreślono konieczność podejmowania skutecznych działań zapobiegających naruszeniom przepisów UGH w wyszukiwarkach i serwisach internetowych. W ramach współpracy z platformami społecznościowymi KAS uzyskała również dostęp do tzw. "szybkiej ścieżki" zgłaszania nielegalnych treści publikowanych m.in. w serwisach META, Google czy TikTok, co umożliwia sprawniejsze usuwanie treści naruszających przepisy hazardowe" - podało MF.

W efekcie - jak poinformował resort finansów - spada szara strefa w grach hazardowych online. Udział nielegalnej działalności w grach hazardowych w internecie był szacowany na 58,6 proc. w roku 2017 a w roku 2024 było to już 29,1 proc.

MF podało także, że rosną wpływy z podatku od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową. O ile w 2022 r. wpływy te sięgnęły 202 mln zł, to w 2023 r. było to już 256 mln zł, w 2024 - 280 mln zł a w roku 2025 - 299 mln zł. Aczkolwiek resort przyznaje, że "zakres posiadanych danych podatkowych nie umożliwia podziału tego podatku na poszczególne kategorie/rodzaje gier, w tym wyodrębnienie podatku od wygranych w grach hazardowych online".

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
57 min
pc
NFT: przełom czy niewypał?
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
Udostępnij:
Tagi:
Ministerstwo FinansówKAS
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
METEO
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z toksyczną substancją w Garden Grove w Kalifornii
Temperatura zbiornika z toksyczną substancją rośnie. "To bardzo zła informacja"
METEO
24 0725 latwogang-0006
Sukces akcji Łatwoganga. Zbiórka przekroczyła kolejną granicę
Z kraju
Wypadek pod Węgrowem
Jeden bez dachu, drugi na dachu
WARSZAWA
24 0900 s2 cl-0008
Jak przebiegała interwencja? Szef straży pożarnej o szczegółach
TVN24
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Bawoli sobowtór Donalda Trumpa podbił sieć
METEO
Odprawa w RCB
Premier: ta prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter
TVN24
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał nad Morskie Oko, dostał 100 złotych mandatu. Policja: wprowadził w błąd funkcjonariuszy
TVN24
23 1200 kaczynski-0005
Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry. Jest reakcja Kaczyńskiego
TVN24
Podejrzani rozbierali samochody na części
Rozbierali na części kradzione samochody i wywozili je do Gruzji
WARSZAWA
Najdłuższy tunel drogowy w Polsce - wizualizacja
Pięć kilometrów trasy pod ziemią. Najdłuższy tunel w Polsce
TVN24
pap_20241203_01F
Odsiaduje dożywocie. Jej torebki sprzedano na aukcji za setki tysięcy dolarów
Ze świata
Prognozowana trasa frontu chłodnego w niedzielę 24 maja
Przez Polskę przejdzie chłodny front. Tu może przynieść opady i burze
METEO
Wolica
Kierująca uderzyła w bariery. Dziecko wypadło z auta
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Fałszywe zgłoszenie, straż pożarna w domu członka rodziny prezydenta
TVN24
Policja (zdj. ilustracyjne)
Odnaleziono zaginioną 14-latkę
TVN24
Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
Szukają 14-letniej Mileny. Apel policji
TVN24
Korea Południowa giełda, indeks KOSPI
Rząd komentuje spór z największą firmą w kraju. "Korzyści z AI muszą trafiać do społeczeństwa"
Ze świata
plaza mewy AdobeStock_531244294
Zbliżymy się do 30 stopni. Później przyjdzie zmiana
METEO
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
Kierujący lawetą miał 4 promile alkoholu w organizmie
Policjanci zatrzymali lawetę. Kierowca miał cztery promile
TVN24
Wielka Rafa Koralowa
Druga ofiara śmiertelna rekina w kraju w tym miesiącu
METEO
23 2000 latwogang-0013
Niedawno poruszył cały kraj. Łatwogang prowadzi kolejną akcję
TVN24
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze". Najpierw się śmialiśmy, potem już nie
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze"? Tu nie ma się z czego śmiać
Zuzanna Karczewska
30 min
Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze
Najłatwiej zabić? Koszt jednego dzika to nawet 119 tysięcy złotych
TVN24
imageTitle
Kontrowersyjny nokaut pod piramidami. Mistrz wygrał, niesmak pozostał
EUROSPORT
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Dotarli do depeszy od ambasadora. "Dominującą reakcją jest poczucie zdrady"
TVN24
Paweł Pawlikowski
Paweł Pawlikowski nagrodzony w Cannes
Tomasz-Marcin Wrona
Zbigniew Ziobro
"Jeśli to prawda...". Demokraci piszą do Rubio w sprawie Ziobry
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica