Banki na celowniku Rzecznika Finansowego. Chodzi o nieautoryzowane transakcje

Rzecznik Finansowy poinformował w komunikacie, że notuje nieustanny wzrost liczby wniosków o interwencję dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych. W pierwszym półroczu br. trafiło ich 416. "To więcej niż w całym 2018 roku kiedy to było ich 367. Z kolei w 2019 roku było to już 612 wniosków, co oznacza wzrost o prawie 60 procent" - czytamy.