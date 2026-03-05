Logo TVN24
Pieniądze

NBP zysku nie miał od lat. Straty liczone są w dziesiątkach miliardów

shutterstock_2350340751
Prezes NBP Adam Glapiński o finansowaniu "polskiego SAFE zero procent"
Źródło: TVN24
Narodowy Bank Polski nie wykazał zysku od 2021 roku. Również w tym roku odnotuje on stratę - wynika z grudniowych szacunków NBP. Prezes Adam Glapiński informował w grudniu ubiegłego roku, że łączna strata bilansowa banku centralnego z ostatnich lat może na koniec 2025 roku zbliżyć się do poziomu około 100 miliardów złotych.

Na wynik finansowy NBP wpływ ma kilka elementów - przede wszystkim rezerwy walutowe. Bank centralny lokuje je głównie w rządowych papierach dłużnych, a także w innych papierach wartościowych, czyli m.in. w papierach pozarządowych, jednostkach funduszy inwestycyjnych. Dokonuje też lokat na krótkie terminy.

Wyniki finansowe NBP w ostatnich latach

Ostatni raz Narodowy Bank Polski odnotował dodatni wynik finansowy w 2021 r. - wówczas jego zysk przekroczył 10,97 mld zł.

W kolejnych latach bank centralny miał ujemne wyniki:

  • w 2022 r. strata NBP przekroczyła 16,9 mld zł,
  • w 2023 r. było to już -20,8 mld zł,
  • w 2024 r. - ponad 13,3 mld zł.

Danych za rok 2025 jeszcze nie ma, lecz w grudniu ub.r. prezes NBP Adam Glapiński w liście do sekretarza Komitetu Stałego Rady Ministrów Mariusza Skowrońskiego pisał, że w roku 2025 bank centralny odnotuje stratę i będzie ona pokaźna.

"NBP poniósł stratę za 2024 r. oraz wysoce prawdopodobny jest ujemny wynik finansowy NBP w 2025 r. Nie można również wykluczyć straty NBP w kolejnych latach, w sytuacji, gdy utrzymają się obecnie dominujące tendencje aprecjacyjne kursu złotego do walut obcych. Z tego względu, wskazanie szerszych niż obecnie istniejące możliwości pokrywania przez NBP strat bilansowych, które na koniec 2024 r. przekroczyły już 60 mld złotych, a na koniec 2025 r. prawdopodobnie zbliżą się do 100 mld złotych, jest sprawą niezwykle pilną i ważną" - wskazał prezes NBP.

W mediach pojawiły się doniesienia, że strata NBP za ub.r. może wynieść nawet 30 mld zł.

Składowe wyników NBP

Na zysk lub stratę NBP największy wpływ mają wyniki osiągane przez bank centralny z rezerw walutowych oraz z prowadzonej przezeń polityki pieniężnej.

Wynik na rezerwach walutowych składa się z dwóch elementów:

  • z jednej strony z odsetek wypłacanych od obligacji oraz wynik z inwestycji w fundusze czy wpływy z lokat,
  • z drugiej strony z wyceny w złotych tych instrumentów, które są nominowane w walutach obcych.

To powoduje, że choć z samego inwestowania rezerw walutowych NBP uzyskuje dodatni wynik, to przy umocnieniu się złotego bank centralny uzyskuje stratę z samej wyceny tych papierów.

Złoto, które również stanowi dużą część rezerw walutowych, nie jest wyceniane na bieżąco, tylko bank odnotowuje dodatni lub ujemny wynik w momencie sprzedaży kruszcu.

Poza tym na wynik NBP wpływa polityka pieniężna, którą bank prowadzi - przede wszystkim chodzi o dyskonto od bonów pieniężnych, które bank centralny emituje, aby ograniczyć nadpłynność sektora bankowego. Do tego dochodzą jeszcze koszty odsetek od rezerwy obowiązkowej i innych podobnych operacji.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

