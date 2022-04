Bank centralny z zyskiem. Miliardy trafią do budżetu państwa

Łączny zysk NBP w 2021 roku wyniósł 10 974 518,7 tys. zł. "Zgodnie z ustawą o NBP ubiegłoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 10 425 792,8 tys. zł oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5 proc. zysku) w kwocie 548 725,9 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

O tym, że zysk NBP w 2021 roku przekroczył 10 mld zł mówił podczas styczniowej konferencji prasowej prezes banku centralnego Adam Glapiński. - NBP za ten rok ponownie osiągnął bardzo dobry wynik finansowy, czyli bardzo dobry zysk. Jest to wynik bardzo dobrej pracy kilku departamentów NBP, które dokonały maksymalnego wysiłku, ponosząc pewne ryzyko, dokonując pewnych inwestycji. Ten zysk będzie znacząco wyższy niż zysk w zeszłym roku, a wówczas wyniósł ponad 9 miliardów złotych - mówił Glapiński.

Wskazywał wówczas, że zwykle informacje o wyniku NBP są przekazywane w marcu, już po audycie. - Ale tym razem robię to wcześniej, bo przedstawiono ustawę o obronności, w której to ustawie zapisano, że zysk NBP - poza 5 procent, które pozostają w banku - będzie służył wysiłkowi obronnemu i zakupowi nowego uzbrojenia. Mam nadzieję, że tak będzie i cieszymy się, że będziemy mogli się do tego przyczynić - mówił w styczniu Adam Glapiński.