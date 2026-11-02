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NBP ujawnia plany banków. Jak zmieni się dostępność kredytów

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portfel pieniądze
Sytuacja gospodarcza oczami Polaków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Banki nie planują dużych zmian w polityce kredytowej - wynika z kwartalnej ankiety Narodowego Banku Polskiego. Oto, jak wyglądają prognozy dla rynku kredytów w Polsce na najbliższe miesiące.

"W IV kwartale 2026 r. banki nie zamierzają dokonywać dużych zmian w polityce kredytowej. Oczekują wzrostu popytu na kredyty dla przedsiębiorstw oraz na kredyty konsumpcyjne. Spodziewają się również kontynuacji spadku kredytu na kredyty mieszkaniowe" - podał bank centralny w kwartalnej ankiecie wśród komitetów kredytowych banków.

NBP ujawnia plany banków

Z kolei wyniki ankiety za III kw. wskazują, że doszło do istotnych zmian na rynku kredytowym. Banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla gospodarstw domowych, szczególnie przy kredytach konsumpcyjnych.

Banki kontynuowały natomiast łagodzenie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, głównie pod wpływem wzrastającej presji konkurencyjnej.

Banki zaobserwowały znaczny wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw i mniejszy na kredyty konsumpcyjne dla gospodarstw domowych. Jednocześnie, pierwszy raz od trzech kwartałów zmniejszył się popyt na kredyty mieszkaniowe

Źródło: PAP
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Tagi:
NBPKREDYTYPrzedsiębiorstwa
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