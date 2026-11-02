Pieniądze NBP ujawnia plany banków. Jak zmieni się dostępność kredytów Oprac. Wiktor Knowski |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"W IV kwartale 2026 r. banki nie zamierzają dokonywać dużych zmian w polityce kredytowej. Oczekują wzrostu popytu na kredyty dla przedsiębiorstw oraz na kredyty konsumpcyjne. Spodziewają się również kontynuacji spadku kredytu na kredyty mieszkaniowe" - podał bank centralny w kwartalnej ankiecie wśród komitetów kredytowych banków.

NBP ujawnia plany banków

Z kolei wyniki ankiety za III kw. wskazują, że doszło do istotnych zmian na rynku kredytowym. Banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla gospodarstw domowych, szczególnie przy kredytach konsumpcyjnych.

Banki kontynuowały natomiast łagodzenie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, głównie pod wpływem wzrastającej presji konkurencyjnej.

Banki zaobserwowały znaczny wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw i mniejszy na kredyty konsumpcyjne dla gospodarstw domowych. Jednocześnie, pierwszy raz od trzech kwartałów zmniejszył się popyt na kredyty mieszkaniowe