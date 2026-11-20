Pieniądze Spór o pieniądze TK. Są pisma NBP do obu stron konfliktu Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Hausner: decyzja NBP stricte polityczna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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NBP poinformował, że otrzymał dwa sprzeczne zestawy dokumentów wskazujących osoby uprawnione do dysponowania pieniędzmi znajdującymi się na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego.

"Do Narodowego Banku Polskiego wpłynęły dwa wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów wskazujących osoby uprawnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych w Narodowym Banku Polskim" - napisał NBP.

Bank podkreślił, że wykazanie prawidłowej reprezentacji posiadacza rachunku jest obowiązkiem samego posiadacza, a nie banku.

"Dokumenty złożone przez posiadacza rachunku nie mogą wywoływać żadnych wątpliwości m.in. w zakresie skutków prawnych, nie mogą być kwestionowane przez inną osobę, która równolegle twierdzi, że również może dysponować środkamina rachunku" - wyjaśnił bank centralny.

Święczkowski powołuje się na uchwałę SN

Jak poinformował NBP, 2 listopada 2026 roku Bogdan Święczkowski złożył oświadczenie dotyczące reprezentacji Trybunału w relacjach z bankiem. Wskazał w nim osoby uprawnione do działania w związku z realizacją umowy rachunku bankowego. Swoje stanowisko potwierdził następnie w piśmie z 12 listopada.

Do pisma - jak przekazał bank - załączono uchwałę Sądu Najwyższego z 10 listopada 2026 roku, sygn. akt II ZZ 3/26, uchylającą zarządzenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziów TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

Korwin-Piotrowska wskazała inne osoby

Z kolei 6 listopada do NBP przekazano podpisane przez Annę Korwin-Piotrowską zarządzenie z 30 października oraz dokumenty wskazujące - co do zasady - inne osoby uprawnione do dysponowania pieniędzmi na rachunkach TK.

Stanowisko to, wraz z poszerzoną argumentacją, zostało podtrzymane w korespondencji z 18 listopada 2026 roku.

"Narodowy Bank Polski nie jest właściwy do przesądzenia sporu dotyczącego kierowania Trybunałem Konstytucyjnym, w tym skuteczności wspomnianych zarządzeń z 30 października 2026 r. czy uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2026 r., sygn. akt II ZZ 3/26" - napisał NBP.

Bank podkreślił jednocześnie, że rozstrzygnięcie, kto prawidłowo reprezentuje Trybunał, ma dla niego kluczowe znaczenie.

"Niemniej kwestia prawidłowej reprezentacji Trybunału Konstytucyjnego ma dla NBP istotne znaczenie z punktu widzenia ustalenia osób niewątpliwie uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału prowadzonych przez NBP" - przekazał bank centralny.

Bank wstrzymał realizację zleceń płatniczych

W związku z otrzymaniem sprzecznych dokumentów bank zdecydował o wstrzymaniu realizacji zleceń płatniczych dotyczących rachunków Trybunału Konstytucyjnego.

"Podjęta została decyzja o wstrzymaniu możliwości realizacji zleceń płatniczych dotyczących środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych przez NBP" - poinformował bank w pismach. Jak dodał, o tej decyzji zostały powiadomione zainteresowane strony.

NBP zwrócił uwagę, że zgodnie z regulaminem posiadacz rachunku ma obowiązek niezwłocznie informować bank o zmianach danych wpływających na jego prowadzenie. Powinien również wskazywać osoby uprawnione do składania dyspozycji na podstawie dokumentów, których treść nie budzi wątpliwości.

Bank wzywa strony do sądowego wystąpienia

NBP wezwał strony sporu do rozważenia wystąpienia do sądu z powództwem o ustalenie na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie miałoby rozstrzygnąć, kto jest uprawniony do reprezentowania Trybunału Konstytucyjnego w relacjach z NBP i dysponowania pieniędzmi na jego rachunkach.

"Proszę o niezwłoczne wystąpienie do właściwego sądu z powództwem o ustalenie wraz z wnioskiem o udzielenie stosownego zabezpieczenia" - napisał NBP.

Bank oczekuje również informacji o podjętych działaniach najpóźniej do 27 listopada 2026 roku.

Oba pisma można zobaczyć tutaj:

>>> Pismo NBP do Anny Korwin-Piotrowskiej >>> Pismo NBP do Bogdana Święczkowskiego

Spór o Trybunał Konstytucyjny

30 października przedstawiciele grupy wybranej w obecnej kadencji Sejmu na sędziów TK poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska - jako sędzia z najdłuższym stażem - objęła kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym. Wydała również zarządzenie o przerwie w wykonywaniu czynności przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał to za "uzurpację". Również prezydent Karol Nawrocki stwierdził wtedy m.in. że "doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa".

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył, że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, jednak prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania. Według premiera prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach oczekiwania postanowili rozpocząć wykonywanie obowiązków, "zostali zaatakowani".