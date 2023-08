Bank centralny kupuje złoto. Nowe dane

czytaj dalej

Chiny naciskają na rozszerzenie bloku BRICS o kolejne państwa, aby stał się on pełnowymiarowym rywalem dla grupy G7 - napisał "Financial Times". Brytyjski dziennik zauważył, że temu pomysłowi sprzeciwiają się Indie. Według źródeł agencji Reutera zainteresowanie przystąpieniem do BRICS wyraziło ponad 40 krajów, część miało formalnie poprosić o akces. Obecnie do BRICS należą: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA.