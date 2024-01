Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiemy, gdzie padła

We wtorek, 2 stycznia, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 19, 26, 36, 48, 49 oraz 10 i 11. Do wygrania było 500 mln zł. Główna wygrana nie padła, ale w Polsce odnotowano m.in. jedną wygraną drugiego stopnia.

Wygrana wynosi 4 451 674,50 zł. Należy pamiętać, że zostanie od niej pobrany 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego. Oznacza to, że do szczęśliwcy ostatecznie trafi 4 006 507,05 zł.