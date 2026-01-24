Logo TVN24
Pieniądze

Najwyższa i najniższa emerytura w Polsce. ZUS podaje dane

shutterstock_2515397601
Domański o wizycie w Davos
Źródło: TVN24
Najwyższa emerytura w Polsce wynosi 51,4 tysiąca złotych brutto i pobiera ją mężczyzna, którego staż pracy to 67 lat - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najniższa wypłacana kwota przez ZUS to 2 grosze, otrzymują ją dwie osoby. W marcu emerytów i rencistów czeka waloryzacja świadczeń.

Według ostatnich danych ZUS, w grudniu 2025 r. najwyższa emerytura w Polsce wyniosła 51,4 tys. zł brutto. Pobiera ją mężczyzna, którego staż pracy to 67 lat.

Z kolei najniższa emerytura została wypłacona przez ZUS w kwocie 2 groszy. Pobiera ją kobieta, która przepracowała jeden dzień oraz mężczyzna, który przepracował jeden miesiąc.

Z danych podawanych przez ZUS wynika, że liczba tzw. emerytur groszowych wzrosła od 2011 roku z poziomu 23,9 tys. do 433,1 tys. w 2024 r. W 2011 roku stanowiły one 4,2 proc. ogółu emerytur nowosystemowych, natomiast w 2024 r. było to już 9,9 proc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zmiany w popularnej uldze. Zresetowano licznik

Zmiany w popularnej uldze. Zresetowano licznik

ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów

ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów

Z kraju

Waloryzacja emerytur

W marcu, jak co roku, emerytów i rencistów, czeka waloryzacja świadczeń. Rząd w czerwcu 2025 r. zaproponował, by emerytury i renty wzrosły o co najmniej 4,9 proc. Przy takim założeniu - według rządowych prognoz - najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca 2026 roku o 92,07 zł, czyli z 1878,91 zł do 1970,98 zł.

Ostateczny wskaźnik tegorocznej waloryzacji będzie znany po podaniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego realnych wartości inflacji, a także wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. GUS ogłasza te dane co roku na początku lutego.

W budżecie państwa na tegoroczną waloryzację świadczeń zaplanowano ok. 22 mld zł.

Mechanizm waloryzacji polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynosi 1878,91 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1409,18 zł.

Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

