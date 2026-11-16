Pieniądze Największy bank w Polsce zmienia nazwę aplikacji i serwisu internetowego Wiktor Knowski |

Jacek Karnowski o tym, że podniesienie progu podatkowego jest "prawie tym samym", co podniesienie kwoty wolnej od podatku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Dzięki temu klientom łatwiej będzie rozpoznawać usługi banku i korzystać z nich w różnych kanałach kontaktu. Zmienia się nazwa serwisów i aplikacji - funkcje, produkty i dane logowania pozostają bez zmian" - podkreślono w komunikacie.

Klienci nie muszą nic robić w związku z nowymi nazwami aplikacji i serwisu internetowego.

Zmiany w aplikacji i serwisie PKO

Zmiana ma być stopniowo wdrażana do końca 2026 roku i objąć aplikację mobilną i serwis internetowy banku. Jednocześnie nie wpłynie na sposób korzystania z tych usług. Klienci nadal będą mieli dostęp do tych samych funkcji i produktów. Bank chce dzięki temu uprościć komunikację i zapewnić spójne doświadczenie niezależnie od tego, czy klient korzysta z aplikacji, serwisu internetowego, czy odwiedza placówkę.

Klienci nie muszą pobierać nowej aplikacji czy wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Wszystkie funkcje aplikacji i serwisu będą dostępne jak dotychczas, a produkty, umowy i dane logowania nie zmienią się.

W najbliższych tygodniach zmieni się wygląd strony logowania do serwisu internetowego (nowe tło, aktualności po prawej stronie). Serwis będzie działał pod marką PKO Banku Polskiego, ale adres www.ipko.pl nie zmieni się.

Przejście na PKO Biznes

Z kolei w najbliższych miesiącach serwis i aplikacja iPKO biznes zaczną działać pod nazwą PKO Biznes. Zmieni się też wygląd serwisu. Bank chce wprowadzić bardziej intuicyjną nawigację i łatwiejszy dostęp do najważniejszych funkcji. Natomiast adres i sposób logowania nie zmieniają się - klienci nadal będą korzystać z adresu www.ipkobiznes.pl.

Aplikacja iPKO biznes zmieni nazwę na PKO Biznes. Klienci zobaczą logo banku i nową ikonę aplikacji. Sposób korzystania z aplikacji oraz wszystkie jej funkcje pozostaną bez zmian. Nową nazwę otrzyma również internetowy kantor walutowy dla firm - iPKO dealer zmieni się w PKO Dealer.

Bank ostrzega, że oszuści mogą chcieć wykorzystać zmianę nazw do podszywania się pod bank, dlatego warto zachować czujność.

Największy bank w Polsce

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny - ma ponad 12 mln klientów. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. akcji banku. W 2025 r. wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

W czołówce zestawienia największych banków pod względem aktywów oprócz PKO BP są jeszcze Pekao, Erste, ING i mBank.