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Największy bank w Polsce ostrzega. "Może uratować twoje pieniądze"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
shutterstock_2684802017
Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Fałszywe reklamy i linki odpowiadały za ponad 44 procent wartości pieniędzy wyłudzonych w oszustwach zgłaszanych przez klientów PKO Banku Polskiego - wynika z danych banku. Największy bank w Polsce ostrzega i wyjaśnia, jak się chronić przed oszustami.

W ostatnich miesiącach oszustwa z wykorzystaniem fałszywych reklam i linków stanowiły ponad 15 proc. przypadków zgłaszanych przez klientów PKO BP. Ich udział w wartości strat był znacznie wyższy.

Przestępcy kuszą wysokimi zyskami z inwestycji i wyjątkowymi promocjami. Wykorzystują emocje i presję czasu, by skłonić odbiorcę do kliknięcia linku, przekazania danych lub wykonania przelewu.

- Nasz przekaz jest prosty: zanim klikniesz, podasz dane lub wykonasz przelew, zatrzymaj się. Chwila refleksji może uratować twoje pieniądze, bo takich okazji jak obiecują przestępcy w rzeczywistości po prostu nie ma - podkreśla Agnieszka Durska, dyrektor Biura Mediów w PKO Banku Polskim.

Oszuści wykorzystują pośpiech i zaufanie

Fałszywe inwestycje to jedna z metod wyłudzania pieniędzy. Przestępcy podszywają się także pod banki i inne instytucje, przygotowują oszustwa zakupowe, wyłudzają płatności BLIK i manipulują rozmówcami przez telefon. Wspólnym elementem tych działań jest nakłanianie do szybkiej decyzji.

- Wystarczy chwila nieuwagi, by kliknąć fałszywą reklamę lub zaufać wiadomości przygotowanej przez przestępców. Dlatego warto odrzucić myślenie "mnie to nie dotyczy" i pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: zatrzymać się, sprawdzić źródło, nie podawać danych, kodów autoryzacyjnych ani nie instalować oprogramowania na polecenie nieznanych osób - dodaje Durska.

Oszustwa. Dane NBP

Według danych NBP przytoczonych w komunikacie banku w pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano ponad 39 tys. oszustw przy użyciu polecenia przelewu. Ich łączna wartość wyniosła prawie 246 mln zł. Średnia wartość oszukańczego przelewu sięgnęła 6276 zł.

Większość tych operacji wynikała z nakłonienia zmanipulowanej osoby do wykonania przelewu. Odnotowano 33,7 tys. takich transakcji o łącznej wartości 152,3 mln zł.

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł. Oprócz niego w czołówce zestawienia największych banków pod względem aktywów są jeszcze Pekao, Erste, ING i mBank.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
CyberatakoszustwoPKO BPbankpieniądze
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