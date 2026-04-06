Stopy procentowe i wojna w Iranie. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

"W krajowym kalendarzu jedynym wydarzeniem najbliższego tygodnia jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Tym razem nietypowo decyzja RPP w czwartek, a konferencja prezesa NBP w piątek po południu. Sam wynik posiedzenia nie budzi żadnych wątpliwości - stopy procentowe pozostaną bez zmian, a RPP pozostanie w trybie wait-and-see" - ocenili w raporcie ekonomiści Santander BP.
Decyzja RPP
W ostatnich dniach liczni członkowie Rady Polityki Pieniężnej wskazywali, że w najbliższych czasie kolejne obniżki stóp procentowych są raczej mało prawdopodobne.
"W naszej ocenie stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian do końca tego i zapewne również następnego roku, ale nie mamy przekonania, że RPP już teraz zdecyduje się zawęzić sobie paletę dostępnych opcji" - dodano w raporcie Santandera.
W obliczu rosnących cen paliw, związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie, rynek zaczął wyceniać szanse na podwyżki stóp procentowych w Polsce najbliższych kwartałach. Jednak zaproponowane w ostatnim czasie przez rząd działania osłonowe ws. cen paliw zmniejszają ryzyko scenariusza silnego wyskoku inflacji i dają Radzie Polityki Pieniężnej większy komfort.
"Do czerwca inflacja powinien pozostać w granicach celu NBP. Daje to komfort Radzie Polityki Pieniężnej w okresie silnych zawirowań na rynkach finansowych" - wskazywał w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista Banku Millennium, Grzegorz Maliszewski.
Nowe ultimatum Trumpa
"Wtorek będzie w Iranie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym" - głosi wpis umieszczony w niedzielę na profilu prezydenta USA Donalda Trumpa w serwisie Truth Social, w którym domaga się on po raz kolejny otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz i grozi oponentom, że "znajdą się w piekle".
Wcześniej w poście opublikowanym w sobotę Trump zapowiedział, że Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz. Ten termin upływa w nocy z poniedziałku na wtorek (o godz. 2 czasu polskiego).
Dowództwo irańskich sił zbrojnych ostrzegło z kolei, że dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło – podał w sobotę wieczorem Reuters. Rzecznik centralnego dowództwa armii oświadczył, że "iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie".
Jak podkreśla agencja Reutera, od początku konfliktu Donald Trump "wysyłał sprzeczne sygnały", przechodząc od sugestii postępu dyplomatycznego do gróźb pod adresem Teheranu.
Inflacja w USA
Z danych makroekonomicznych, uwaga rynku w najbliższych dniach skupi się na wskaźnikach inflacyjnych z USA.
Marcowy wskaźnik CPI w USA, który zostanie opublikowany w piątek, dostarczy inwestorom kluczowych informacji na temat trendów inflacyjnych w kontekście utrzymującej się niepewności politycznej i wojny w Iranie.
W czwartek rynek pozna z kolei raport dotyczący dochodów i wydatków gospodarstw domowych w USA za luty, zawierający wskaźnik PCE - preferowany przez Fed miernik inflacji. Pokaże on kierunek zmian presji cenowej, choć - z uwagi na wybuch wojny na Bliskim Wschodzie pod koniec lutego - będzie to już historyczna publikacja.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock