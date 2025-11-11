Logo TVN24
Pieniądze

TSUE zdecydował w sprawie płacy minimalnej

Płaca minimalna w 2026 roku. Propozycja rządu
Źródło: TVN24
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że większość zapisów unijnej dyrektywy w sprawie wynagrodzeń minimalnych jest zgodna z traktatami i nie narusza kompetencji krajów członkowskich. Skargę przeciwko dyrektywie skierowała do trybunału Dania.

Rząd w Kopenhadze chciał, by trybunał w Luksemburgu unieważnił całą dyrektywę. Argumentował, że Bruksela przekroczyła swoje uprawnienia, wchodząc w obszar ustalania płac, który należy do państw członkowskich.

TSUE o płacy minimalnej w UE

TSUE nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem w wydanym we wtorek wyroku. Przede wszystkim uznał, że dyrektywa jest zgodna z unijnymi traktatami i może obowiązywać.

Jednocześnie uznał za nieważne dwa przepisy, które jego zdaniem wykraczają poza unijne kompetencje. Pierwszy przepis nakładał na państwa z ustawowymi płacami minimalnymi obowiązek uwzględniania określonych kryteriów przy ustalaniu i aktualizacji tych płac.

Drugi zakazuje ich obniżania w przypadku stosowania automatycznej indeksacji wynagrodzeń. W praktyce oznacza to, że dyrektywa nadal obowiązuje w UE, ale z pominięciem tych dwóch przepisów.

Dania o dyrektywie w sprawie minimalnego wynagrodzenia

W skardze Dania podnosiła też, że dyrektywa ingeruje w prawo zrzeszania się (np. w związki zawodowe). Tymczasem kwestia ta - zdaniem Kopenhagi – zgodnie z traktatami należy do kompetencji krajowych.

TSUE uznał jednak, że dyrektywa nie narusza prawa zrzeszania się i nie nakłada na państwa UE obowiązku zwiększania liczby pracowników objętych układami zbiorowymi.

Dyrektywa o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych, przyjęta w październiku 2022 r., ma na celu poprawę warunków życia i pracy w UE poprzez ustanowienie ram zapewniających odpowiedni poziom płac minimalnych w stosujących je krajach oraz promowanie rokowań zbiorowych w sprawie wynagrodzeń.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

