Pieniądze "Nadchodzi najdroższa zima w historii". Czarnek zapowiada nowy projekt Oprac. Wiktor Knowski |

Czarnek o brakach węgla na polskim rynku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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- W najbliższy poniedziałek przedstawimy nasz projekt ustawy, który będzie wychodził naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i zwykłych rodzin. Będzie obniżał zdecydowanie koszty ogrzewania, w szczególności koszty najdroższej zimy w historii - powiedział Czarnek w trakcie konferencji eksperckiej "Nadchodzi najdroższa zima w historii".

Czarnek o cenach energii

Sobotnia konferencja - jak zaznaczył Czarnek - ma pokazać plan Prawa i Sprawiedliwości na wyjście z kryzysu państwa polskiego. - To kryzys, w który państwo polskie zostało wciągnięte przez obecnie rządzących od trzech lat, powodujących potężne turbulencje i problemy na rozmaitych płaszczyznach działania naszego państwa - powiedział.

Zdaniem polityka PiS nadejście mrozów może zwiększyć zapotrzebowanie na opał i doprowadzić do problemów z jego dostępnością.

W jego ocenie państwo przede wszystkim musi doprowadzić do sytuacji, w której "energia w Polsce, ciepło w Polsce będą tańsze o kilkadziesiąt procent, po to, żebym cała przedsiębiorczość mogła stanąć na nogi".