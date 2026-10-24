"Nadchodzi najdroższa zima w historii". Czarnek zapowiada nowy projekt
- W najbliższy poniedziałek przedstawimy nasz projekt ustawy, który będzie wychodził naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i zwykłych rodzin. Będzie obniżał zdecydowanie koszty ogrzewania, w szczególności koszty najdroższej zimy w historii - powiedział Czarnek w trakcie konferencji eksperckiej "Nadchodzi najdroższa zima w historii".
Czarnek o cenach energii
Sobotnia konferencja - jak zaznaczył Czarnek - ma pokazać plan Prawa i Sprawiedliwości na wyjście z kryzysu państwa polskiego. - To kryzys, w który państwo polskie zostało wciągnięte przez obecnie rządzących od trzech lat, powodujących potężne turbulencje i problemy na rozmaitych płaszczyznach działania naszego państwa - powiedział.
Zdaniem polityka PiS nadejście mrozów może zwiększyć zapotrzebowanie na opał i doprowadzić do problemów z jego dostępnością.
W jego ocenie państwo przede wszystkim musi doprowadzić do sytuacji, w której "energia w Polsce, ciepło w Polsce będą tańsze o kilkadziesiąt procent, po to, żebym cała przedsiębiorczość mogła stanąć na nogi".