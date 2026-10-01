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"Na rynkach pojawią się pewne wstrząsy". Szef Banku Anglii alarmuje

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
Jacob Coxon o samodoskonalącej się sztucznej inteligencji
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: ANDY RAIN/EPA/PAP
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Boom na sztuczną inteligencję może doprowadzić do wstrząsów na rynkach finansowych - ostrzegł szef Banku Anglii Andrew Bailey w rozmowie z BBC. Jak podkreślił, ogromne inwestycje w tę technologię wiążą się z dużym ryzykiem.

Bailey przekazał, że bank centralny bardzo uważnie obserwuje pieniądze płynące do sektora sztucznej inteligencji. Zapytany, czy bańka na rynku AI może pęknąć, odpowiedział: - W pewnym momencie może dojść do korekty cen aktywów.

Bank Anglii alarmuje

Inwestorzy przeznaczają ogromne kwoty na finansowanie firm rozwijających AI, licząc na wysokie zyski. Te oczekiwania podnoszą wyceny części przedsiębiorstw do poziomu bilionów dolarów.

Do tego sektora trafiają obecnie duże, bardzo duże inwestycje. To oczywiście naturalne, ponieważ jest to ważny obszar wzrostu - powiedział Bailey.

Zwrócił uwagę, że ceny aktywów firm rozwijających tę technologię mocno wzrosły. Jak wyjaśnił, odzwierciedla to wysokie oczekiwania dotyczące tego, co AI może przynieść.

- Obecne wyceny zakładają, że wszyscy odniosą sukces - stwierdził. Zastrzegł jednak, że doświadczenia z przeszłości pokazują, iż nie każdemu się to udaje.

- Jesteśmy przygotowani na to, że - jak sądzę - na rynkach pojawią się pewne wstrząsy i będziemy musieli sobie z nimi poradzić. Musimy zadbać o odporność systemu - podkreślił.

Siedziba Banku Anglii
Siedziba Banku Anglii
Źródło zdjęcia: ANDY RAIN/EPA/PAP

Kolejne zagrożenia związane z AI

Szef Banku Anglii wskazał również na ryzyko wykorzystania sztucznej inteligencji do cyberataków. Według niego technologia daje znacznie większe możliwości wykrywania luk w oprogramowaniu, z którego korzystają instytucje i użytkownicy. - W niewłaściwych rękach to bardzo potężna, potencjalnie bardzo potężna broń - ostrzegł.

Kolejnym zagrożeniem są deepfake'i, czyli tworzone przez AI zdjęcia i filmy, które wyglądają jak prawdziwe i mogą wprowadzać odbiorców w błąd.

Bailey sam doświadczył tego problemu. W czerwcu na platformie X promowano fałszywe obrazy przedstawiające jego bójkę z Nigelem Farage'em. Szef banku centralnego powiedział BBC, że sposób przygotowania tych materiałów utrudnił ustalenie ich pochodzenia.

- Musimy być w stanie ustalić, skąd pochodzą takie materiały. Potrzebujemy do tego dużej pomocy ze strony sektora technologicznego - zaznaczył.

AI może pomóc

Bailey dostrzega także korzyści z rozwoju AI. W jego ocenie technologia ma duży potencjał, by wzmacniać wzrost gospodarczy, którego Wielka Brytania potrzebuje. - Ale wiąże się również z poważnymi zagrożeniami, dlatego musimy dobrze panować nad oboma tymi aspektami - dodał.

Sztuczna inteligencja może między innymi przyspieszać prace wspierające Komitet Polityki Pieniężnej, który ustala stopy procentowe. - Nie podejmuje decyzji, ale jest narzędziem w rękach osoby odpowiedzialnej za politykę pieniężną i to dobrze - powiedział Bailey.

Miliardy płyną do sektora AI

Według BBC Nvidia, producent chipów wykorzystywanych w AI, jest obecnie najcenniejszą spółką giełdową na świecie. Jej wycena sięga 5,5 biliona dolarów. W dużej mierze odpowiadają za to oczekiwania inwestorów dotyczące przyszłych zysków ze sztucznej inteligencji.

Alphabet, Meta, Microsoft i Amazon wydają na tę technologię setki miliardów dolarów. Z kolei Anthropic i OpenAI przygotowują się do wejścia na amerykańską giełdę. Jak podaje BBC, wielu obserwatorów spodziewa się, że ich debiuty przyciągną do branży kolejne setki miliardów dolarów.

Źródło: BBC
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaBank Anglii
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