Na raty i w gotówce. Duże wzrosty

W lipcu 2024 w porównaniu do sytuacji sprzed roku banki udzieliły klientom indywidualnym więcej o 28 procent kredytów ratalnych, a gotówkowych o 17 procent. Wydały także, o 6,9 procent, więcej kart kredytowych.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) poinformowało w poniedziałek, że w lipcu tego roku wszystkie rodzaje kredytów odnotowały wzrost sprzedaży zarówno pod względem liczby, jak i wartości.

Kredyty ratalne i gotówkowe

W raporcie BIK zauważyło, że pozytywną dynamikę sprzedaży kontynuują kredyty ratalne. Jak podano, w lipcu tego roku udzielono ich o 28 proc. więcej w porównaniu do lipca 2023 r., ale o 2,4 proc. mniej niż w czerwcu 2024 r. Zwiększyła się ich wartość, o 18,4 proc. rok do roku oraz o 3,3 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca br.

Eksperci wskazali, że w kredytach ratalnych uwagę zwraca większy wzrost w ujęciu liczbowym niż wartościowym. - Od początku roku liczba udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 73,3 proc., a ich wartość o 27 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r. - ocenił kierownik Zespołu Analiz Business Intelligence, Biura Informacji Kredytowej Sławomir Nosal. Jego zdaniem jest to efekt dominującej liczby zobowiązań na niskie kwoty, pochodzących z przekształcania niespłaconych transakcji z odroczonym terminem płatności (tzw. BNPL).

Eksperci zwrócili uwagę, że kontynuację wzrostu aktywności można zaobserwować również w kredytach gotówkowych. "Ich liczba wzrosła o 17 proc. w porównaniu do lipca 2023 r., a wartość osiągnęła dynamikę 27,5 proc. rok do roku" - wyliczyli.

Nosal zaznaczył, że "wyraźny wzrost" w segmencie kredytów gotówkowych widać od początku bieżącego roku. - Akcja kredytowa w ujęciu liczbowym wzrosła o 11,1 proc., a jej wartość o 24,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r." - poinformował - zaznaczając, że klienci zaciągali coraz wyższe kwoty kredytów gotówkowych, a głównym motorem sprzedaży w tym segmencie były zobowiązania na ponad 50 tys. zł.

W opracowaniu BIK wskazano, że średnia wartość kredytu ratalnego udzielonego w lipcu 2024 r. to 2029 zł i była ona niższa niż w lipcu rok temu o 7,5 proc. Natomiast średnia wartość kredytu gotówkowego wyniosła 22 998 zł – to wzrost o 8,9 proc. w stosunku do lipca ub. roku.

Kredyty mieszkaniowe

Według danych BIK w lipcu 2024 r. banki udzieliły o prawie połowę więcej (+48,8 proc.) kredytów hipotecznych w porównaniu do lipca 2023 r., a w porównaniu do czerwca 2024 r ich liczba wzrosła o 12,6 proc. "Wartościowo, kredyty mieszkaniowe zanotowały jeszcze większy 67 proc. wzrost rok do roku oraz 12,3 proc. wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Nadal wysoką sprzedaż kredytów mieszkaniowych potwierdzają też dane po siedmiu miesiącach br." - stwierdzili eksperci BIK. Dodali, że narastająco od początku roku, liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 93,8 proc., a ich wartość o imponujące 127 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r.

- Wzrost wartości kredytów mieszkaniowych w większym stopniu niż ich liczby wskazuje, że klienci zaciągają wyższe kwoty kredytów. Jest to związane z nabywaniem droższych nieruchomości w wyniku utrzymujących się wysokich cen rynkowych - wyjaśnili eksperci. Podali też, że w lipcu br. średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 420 tys. zł i była o 12 proc. wyższa niż przed rokiem.

Jakość bankowych kredytów

Nosal zwrócił uwagę, że lipcowe odczyty wartości czterech Indeksów jakości kredytów bankowych "istotnie" się poprawiły w ujęciu rok do roku. "W porównaniu z czerwcem br. widać tylko nieznaczne pogorszenie terminowości spłat kredytów ratalnych o (+0,05) i gotówkowych o (+0,01). To wahania, które nie zakłócają ogólnej dobrej kondycji jakości kredytów w polskim sektorze bankowym" - ocenił.

"Indeksy Jakości wskazują na bezpieczny poziom ryzyka portfela kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. Lepsza jakość spłat kredytów idzie w parze z poprawą zdolności kredytowej klientów, stymulowanej realnym wzrostem wynagrodzeń" - ocenił.

