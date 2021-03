Nawet pięć tysięcy złotych na zbieranie deszczówki. Rusza druga edycja programu

W poniedziałek ruszyła druga edycja programu "Moja Woda". W ramach programu można otrzymać dotacje do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe. Wnioski można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W tym roku, podobnie jak w 2020 roku na program zarezerwowano 100 mln zł, a właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać dotację ma instalację służącą retencji wody w wysokości do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 procent kosztów inwestycji poniesionych po 1 czerwca 2020 roku. Narodowy Fundusz wyjaśnił, że wnioski o dotację należy składać przed zakończeniem przedsięwzięcia.

Nabór potrwa od 22 marca do wyczerpania alokacji. W ubiegłym roku budżet "Mojej Wody" w 2020 roku został wyczerpany w ciągu dwóch miesięcy. Ostatecznie i tak wzrósł on do ponad 114 mln zł.