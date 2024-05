Można dostać nawet 30 tysięcy złotych. Nowy program

Budżet całego programu, który będzie realizowany do 2029 roku, ma wynieść 400 mln zł. Umowy z beneficjentami mają być podpisywane do końca 2028 r. Nie jest jeszcze znana pula środków w pierwszym naborze wniosków.

Przydomowa elektrownia wiatrowa - jakie będą dopłaty i dla kogo?

Narodowy Fundusz wyjaśnił, że wsparcie skierowane będzie do osób fizycznych - właścicieli bądź współwłaścicieli budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. "Będą one mogły otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej lub do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej" - poinformowano.