Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Na pieniądze czekają ponad rok. "Państwo z dykty i kartonu"

|
shutterstock_2418604251 Domy mieszkalne w małym miasteczku w pobliżu pól uprawnych, widok z lotu ptaka. Widok z lotu ptaka na europejskie przedmieścia z domami szeregowymi. Nieruchomości w Polsce
Rusza Mój Prąd 6.0
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
- Czuję się nabity w butelkę. Na inwestycję wyłożyłem swoje pieniądze i mam zablokowane oszczędności - mówi Michał Nawara, który pod koniec 2024 roku złożył wniosek o dotację w ramach programu Mój Prąd na inwestycję w fotowoltaikę i do dziś czeka na ponad 22 tysiące złotych. W podobnej sytuacji są tysiące rodzin w Polsce.
Artykuł dostępny w subskrypcji

Rząd na początku poprzedniego roku chwalił się, że budżet najnowszej edycji programu Mój Prąd jest najwyższy w historii.

"Po 14 miesiącach i dwóch tygodniach, trzech poprawkach, kasa dziś na koncie" - napisał jeden z użytkowników w mediach społecznościowych.

Nie u każdego sprawa jest zamknięta. W sieci ludzie zrzeszają się w grupy (jedna z nich ma ponad 19 tysięcy członków), informują, że około roku temu złożyli wnioski, i pytają: Szanowny panie, kiedy kesz? (ang. cash - gotówka).

"Czuję się nabity w butelkę"

Mój Prąd 6.0. miał budżet na poziomie 1,8 miliarda złotych. Nabór wniosków wystartował na początku września 2024 roku.

Łączne dofinansowanie na inwestycję w panele fotowoltaiczne, magazyn energii oraz magazyn ciepła maksymalnie mogło wynieść nawet 28 tysięcy złotych. W praktyce wypłacane kwoty mogą być mniejsze, ponieważ dotacja ma pokrywać do 50 proc. kosztów inwestycji, a najczęściej polegały one na montażu paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii.

- W 2024 roku zainstalowałem fotowoltaikę wraz z magazynem energii, korzystając z programu Mój Prąd 6.0. Zapłaciłem za całość (fotowoltaika, magazyn energii i magazyn ciepła) 44,9 tysiąca złotych brutto, wszystko pokryłem z własnych środków. Zaraz po instalacji złożyłem wniosek o zwrot kwoty 22,4 tysiąca złotych i do dziś czekam – odpowiada Michał Nawara, księgowy z Podhala.

Joanna Rubin-Sobolewska
Joanna Rubin-Sobolewska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
Decyzja "niezgodna z prawem". "Jedna rażąca wspólna cecha"
Ze świata
Maduro, Celia Flores
Giełda ostro w górę po akcji sił USA
Rynki
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Ogromny rynek w Polsce. "Presja na szybką realizację"
Nieruchomości
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
"Zaskoczenie" na rynku. "Możliwa jest dyskusja o obniżkach stóp"
Z kraju
Donald Trump
Trump: jeśli sąd to unieważni, mamy przerąbane
Ze świata
Merz i Modi
"Dla UE i Niemiec kraj ten stanowi ogromną szansę"
Ze świata
shutterstock_1118068103
Apple i Google łączą siły
Tech
Protesty w Iranie
Brutalnie tłumione protesty. Komisja Europejska gotowa na sankcje
Ze świata
Donald Trump
Republikańscy senatorowie krytykują ruch administracji Trumpa. "Pod znakiem zapytania stoi niezależność i wiarygodność"
Ze świata
Zdjęcia przedstawiające Kim Dzong Una prezentującego nowy okręt wojenny o wyporności 5000 ton
Niespotykana reakcja na przemowę Kim Dzong Una. "Nagle opuścili salę"
Ze świata
Nuuk, Grenlandia
Inwestorzy pytają o Grenlandię. Notowania wystrzeliły
Ze świata
Cezary Tomczyk (P), gen. dyw. Karol Molenda (2P), Ruta Elvikis (L), gen. bryg. Mathew Wenthe (2L)
Polska ramię w ramię z USA. "Wchodzimy w fazę działań operacyjnych"
Z kraju
shutterstock_2688933339
"Tworzenie i rozpowszechnianie obrazów rozebranych ludzi". Jest reakcja
Tech
Karol Nawrocki
Pokłosie weta. Bruksela reaguje
Prawo
chińska fabryka produkująca samochody elektryczne - Chiny
Pekin obwieszcza sukces. Jest porozumienie z Unią Europejską
Moto
Najwyższa Izba Kontroli
NIK bierze się za budżet, NBP i spółki Skarbu Państwa
Z kraju
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Miliony na fikcyjne innowacje. Jest akt oskarżenia w aferze NCBiR
Z kraju
Donald Trump
Trump reaguje na słowa szefa naftowego giganta
Ze świata
social media shutterstock_2564867453
Zamknęli ponad pół miliona kont. Gigant realizuje zakaz
Tech
smartfon smartfony sklep shutterstock_1051250048
Rząd Indii szykuje regulacje w sprawie smartfonów. "To niemożliwe"
Tech
shutterstock_1600836598
Wielomilionowe kary dla gigantów sprzedaży internetowej. Jest decyzja
Z kraju
Stefan Krajewski
PiS chce dymisji Krajewskiego
Handel
Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Ropa reaguje na sytuację w Iranie. Seria wzrostów
Ze świata
Elon Musk
Grok zablokowany w kolejnym kraju
Tech
Jerome Powell
Prokuratura uderza w Fed. Jerome Powell pod lupą śledczych
Ze świata
Pierwszy numer "Action Comics" z 1938 roku (po lewej)
Ma prawie 90 lat, ukradli go Nicolasowi Cage'owi. Historyczna sprzedaż
Ze świata
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Fundusze Wenezueli na kontach USA. Jest podpis Trumpa
Ze świata
samochod samochody parking fabryka shutterstock_2454991163
Nowy trend nad Wisłą. "Fenomen na skalę europejską"
Łukasz Figielski
Protesty w Iranie
Napięcie rośnie. Linie zawieszają połączenia
Ze świata
Kobieta ze smartfonem
Niepokojące maile od Instagrama. Platforma tłumaczy
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica