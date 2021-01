Firma pożyczkowa ukarana przez UOKiK. "Przedsiębiorca wykorzystywał niewiedzę swoich klientów"

- Firma pożyczkowa Mogo swoimi praktykami naruszała zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorca wykorzystywał niewiedzę swoich klientów co do faktycznie ponoszonych kosztów związanych z umową - nie określał, za co będzie pobierać opłaty i jaki jest ich katalog. Leżało to w sprzeczności nie tylko z prawem, ale również z dobrymi obyczajami. Ponadto Spółka pobierała również od konsumentów spóźniających się ze spłatą pożyczki opłaty przekraczające limit ustawowy - wyjaśnił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.