Szóstka w Lotto Plus. Wiemy, gdzie padła główna wygrana

We wtorkowym losowaniu Lotto Plus padła główna wygrana w wysokości 1 miliona złotych. Szóstkę odnotowano w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim - poinformował Totalizator Sportowy.

We wtorek, 9 maja, w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 7, 10, 20, 21, 37 oraz 38. Odnotowano jedną szóstkę.

Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.