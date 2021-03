Crowdfunding ma być uregulowany. Rząd pracuje nad ustawą

Crowdfunding a unijne rozporządzenie

Jak wyjaśniono na stronie KPRM, crowdfunding to rozwiązanie z dziedziny technologii finansowej, które zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), w szczególności spółkom typu start-up, alternatywny dostęp do finansowania. Realizowane jest ono za pośrednictwem specjalnej platformy udostępnianej w internecie otwartemu gronu odbiorców przez dostawcę usług crowdfundingowych.

Nadzór

Projektowana ustawa ma wskazać Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jako organ właściwy do nadzoru nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Zarazem przyzna KNF odpowiednie uprawnienia nadzorcze - m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców oraz do współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości i organami nadzoru z innych państw członkowskich UE.