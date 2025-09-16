Akcyza na kolejny produkt. Plany ministerstwa

Ministerstwo Finansów planuje objęcie akcyzą e-papierosów działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Informacja o tym pojawiła się we wtorek w kontekście przygotowywanej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Jak podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zamieszczonym na stronie kancelarii premiera, Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o akcyzie. Planuje się, że rząd przyjmie projekt w czwartym kwartale 2025 roku.

Zmiana definicji e-papierosów

"Proponuje się wprowadzenie zmian w zakresie definicji e-papierosów. W wyniku tych zmian w sposób odmienny od pozostałych e-papierosów zostaną zdefiniowane jednorazowe i wielorazowe e-papierosy działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej" - zapowiedziano w założeniach projektu.

W przypadku urządzeń działających na zasadzie indukcji, opodatkowane mają być urządzenia zasilająco-sterujące połączone z elementem ferromagnetycznym lub zbiorniki z płynem do papierosów elektronicznych połączone z elementem ferromagnetycznym. Chodzi o urządzenia przeznaczone do ponownego napełniania, jak i nieprzeznaczone do ponownego napełniania.

"Wskutek zmiany definicji e-papierosów zmianie ulegną obowiązki związane z oznaczaniem tych wyrobów znakami akcyzy" - czytamy w informacji.

Zgodnie z wpisem obecnie zawarte w ustawie definicje e-papierosów nie uwzględniają specyfiki e-papierosów działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Jak wyjaśniono, zbiorniki z płynem do papierosów elektronicznych połączone z blaszką ferromagnetyczną nie są ani jednorazowymi, ani wielorazowymi e-papierosami, poza tym wyroby te nie umożliwiają wytworzenia i spożycia aerozolu z płynu do papierosów elektronicznych, również wtedy gdy zostaną podłączone do zewnętrznego zasilania lub sterowania.

