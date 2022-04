Ponad 2,5 tysiąca pracowników Ministerstwa Finansów z nagrodami. Podano wysokość

Ministerstwo Finansów w 2021 roku wypłaciło nagrody swoim pracownikom. "Przeciętna wysokość nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej wypłaconej w 2021 roku pracownikowi Ministerstwa Finansów wyniosła 3611,42 zł netto" - poinformował wiceszef tego resortu Piotr Patkowski w odpowiedzi na interpelację. Rok 2021 to prace nad reformą podatkową w ramach Polskiego Ładu.

Interpelację do ministra finansów w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Finansów skierowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Przytoczyła w niej słowa premiera Mateusza Morawieckiego z listopada ubiegłego roku: "Każdej złotówce będziemy się przyglądać nie dwa razy, a trzy razy (…) Jeśli ktoś ma z czegoś zrezygnować, to w pierwszej kolejności musimy sami zacisnąć pasa, a nie zwykli Polacy. Polacy mają odczuć tę przyjazną rękę państwa i zrobimy wszystko, żeby tak było".

W związku z tą wypowiedzią, posłanka KO zapytała o to, jakiej wysokości nagrody otrzymali członkowie kierownictwa Ministerstwa Finansów oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy od 1 stycznia 2021 roku do dnia odpowiedzi na interpelację.

Nagrody w Ministerstwie Finansów

Zmiany w Ministerstwie Finansów

W lutym 2022 roku doszło do dużych zmian w Ministerstwie Finansów. 10 lutego prezydent Andrzej Duda przyjął rezygnację Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra, po tym jak wcześniej kierownictwo PiS zaakceptowało jego decyzję o rezygnacji. - Jest to oczywiście podyktowane tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych - mówiła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Chodziło o obowiązujący od stycznia 2022 podatkowy Polski Ład.

Premier Mateusz Morawiecki odwołał też ze stanowiska wiceministra finansów Jana Sarnowskiego, który pełnił tę funkcję od 28 listopada 2019 roku. Dymisja miała mieć związek z błędami we wdrażaniu zmian podatkowych.

Na temat reformy podatkowej z Polskiego Ładu wypowiadał się 16 lutego br. w Polskim Radiu 24 wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Wyciągnięto już część konsekwencji personalnych, tutaj popełniono naprawdę poważne błędy - mówił. W ocenie Kaczyńskiego, "tym błędem fundamentalnym było w istocie to, że powierzono przygotowywanie tego systemu podatkowego ludziom, którzy, jak mi się wydaje, byli całkowicie niezainteresowani tym, by to przedsięwzięcie się udało".