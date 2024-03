Miliony na nagrody w Ministerstwie Finansów. Podano kwoty

Ministerstwo Finansów poinformowało o wysokości nagród i premii wypłaconych pracownikom resortu od momentu zaprzysiężenia nowego rządu. Nagrody trafiły do 1572 osób, a średnia wysokość wynosiła 2871,46 zł brutto - przekazał wiceszef tego resortu Paweł Karbownik. W tym czasie w resorcie wypłacono również premie oraz dodatki.

Zapytania do poszczególnych ministerstw w sprawie wypłaty nagród, premii i dodatków od momentu zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska skierował Łukasz Kmita z Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o okres od 13 grudnia 2023 roku.

Nagrody w Ministerstwie Finansów

Wiceminister finansów Paweł Karbownik poinformował, że w okresie od 13 grudnia 2023 roku do 1 marca 2024 roku w Ministerstwie Finansów zostały wypłacone nagrody w łącznej wysokości 5 088 231,44 zł brutto. Wypłacono je 1572 osobom, a średnia wysokość nagrody wynosiła 2871,46 zł brutto.

Wiceszef MF wyjaśnił, że środki na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i nagrody za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej są wydatkowane w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia i uposażenia, ujętych w budżecie Ministerstwa Finansów. "Oznacza to, że na wypłaty nagród nie przeznacza się innych środków niż środki przeznaczone w budżecie na wynagrodzenia pracowników i uposażenia funkcjonariuszy w Ministerstwie Finansów na dany rok" - czytamy w odpowiedzi na zapytanie.

Z informacji przekazanych przez wiceministra finansów wynika, że w powyższym okresie w MF wypłacono również premie regulaminowe i ryczałtowe w wysokości 1 487 794,92 zł. Trafiły do 296 osób. Średnia wysokość premii wyniosła 1702,28 zł brutto. "We wskazanym powyżej okresie wypłacono maksymalną kwotę premii regulaminowej w wysokości 2 901,00 zł brutto, więcej niż jednemu pracownikowi (nie była to wypłata jednorazowa) wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych oraz obsługi" - podał Paweł Karbownik.