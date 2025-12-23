Minister finansów Andrzej Domański podał, ile wydał na święta

Domański o tym, ile wydał na święta Źródło: TVN24

- To jest naturalne w gospodarce, że część produktów tanieje. Masło, karp, dosyć istotny na Wigilię, a część jest droższa. Mamy na przykład na rynkach światowych wzrosty cen kakao, to się przekłada na to, że część słodyczy jest droższa niż w zeszłym roku. Z całą pewnością również wiele produktów tanieje. Tanieje paliwo, co też myślę ważne, no bo to przekłada się na wszystkie pozostałe koszty w gospodarce - komentował minister finansów zarzuty o drożyznę ze strony opozycji.

- No i co myślę bardzo istotne, inflacja, taka prawdziwa, liczona przez GUS, no to jest ostatni odczyt za listopad na poziomie 2,5 procent, podczas gdy za rządów PiS-u jeszcze mieliśmy, przecież nie tak dawno, w szczycie inflację 18 procent - dodał Domański.

Domański: prezes Kaczyński jest odklejony od rzeczywistości

"Polacy mówią - stać nas na mniej" - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pytany o te słowa Andrzej Domański odparł: - Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, że pan prezes Kaczyński jest odklejony od rzeczywistości.

- Ceny produktów, niektórych rosną, niektórych spadają, ale to za rządów PiS-u mieliśmy potężną drożyznę, która plądrowała portfele Polaków: kiedy siła zakupowa naszych portfeli, to na ile nas było stać w sklepie, szybko spadały. Ja tylko chcę przypomnieć, że pan (Przemysław) Czarnek z PiS-u był uprzejmy poradzić Polakom w czasie największej PiS-owskiej drożyzny, żeby po prostu mniej jedli, żeby ograniczyli konsumpcję, że można jeść mniej. I to była PiS-owska odpowiedź na drożyznę w sklepach, do której dopuścili - stwierdził minister finansów.

"Prezydent stara się zdestabilizować pracę rządu"

Pytany o współpracę prezydenta z rządem Domański skomentował, że ta "nie układa się oczywiście w tej chwili dobrze". - Pan prezydent stara się zdestabilizować pracę rządu - powiedział minister.

- Mam nadzieję, że pan prezydent stanie do swojego konstytucyjnego zadania i będzie pracował na rzecz wzmocnienia Polski oraz polskiej gospodarki, nie wetując - moim zdaniem na oślep - ważnych ustaw, które wzmacniają między innymi finanse publiczne, czyli nasze wspólne finanse, bo niestety obecnie się do tego nie przyczynia, a pamiętajmy, że stoimy przed bardzo poważnymi wyzwaniami. Musimy przeznaczać potężne środki na bezpieczeństwo, obronę i ochronę wschodniej granicy, co wymaga silnych i odpornych finansów publicznych, a w tym zakresie pan prezydent niestety nie pomaga - dodał szef MF.

- Opłata cukrowa jest świetnym przykładem, ponieważ 97 procent dochodu z niej trafia bezpośrednio do NFZ-u. (...) Na pewno przez najbliższe miesiące tych pieniędzy nie będzie, więc NFZ będzie miał mniejsze dochody. To jest bardzo, bardzo proste. Ja będę chciał do tej ustawy, do tego rozwiązania wrócić. Mam nadzieję, że pan prezydent zrozumie, że tutaj popełnił po prostu błąd - powiedział.

Minister finansów potwierdził, że zamierza przedłożyć prezydentowi taką samą ustawę, która wcześniej została przez niego zawetowana. - Może z tą ustawą poczekamy na plany ustawy budżetowej na rok 2027. Może da to panu prezydentowi trochę czasu na ochłonięcie i przemyślenie swojej nieodpowiedzialnej, w mojej ocenie, polityki wetowania ważnych ustaw dla polskiej gospodarki - dodał Domański.

Minister komentuje ceny paliw

Pytany o ceny benzyny minister finansów stwierdził, że "ceny w hurcie na szczęście spadają, co jest efektem sytuacji na rynkach".

Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że na jednej ze stacji w województwie zachodniopomorskim benzynę można kupić już za 5,18 zł za litr. Później podał nawet kwotę 5,14 zł. Doniesienia te krytykowała opozycja, a ośrodki analityczne wskazywały, że średnia cena paliwa jest o kilkadziesiąt groszy wyższa.

- Premier pokazał, że są stacje benzynowe, na których ta cena benzyny jest już na tym poziomie. Myślę, że na wielu innych stacjach za chwilę też zobaczymy znacznie niższe ceny benzyny. Właśnie z uwagi na to, że hurtowe ceny paliw spadają. (...) Ja mówię jasno - ceny paliw spadają z uwagi na to, że cena ropy na rynkach światowych również w poprzednich tygodniach szybko spadała. Więc tutaj to są po prostu twarde liczby - dodał minister Domański.

