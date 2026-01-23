Logo TVN24
Pieniądze

Domański: to jest tutaj najważniejsze

Domański o wizycie w Davos
Europa pokazała w ostatnich dniach determinację i siłę - podkreślił Andrzej Domański w "Faktach po Faktach" w TVN24. Minister finansów mówił o napięciach na linii USA-Europa, o szczycie w Davos, a także o budżecie i czy jest w nim miliard dolarów na Radę Pokoju Donalda Trumpa.

- Geopolityka zdominowała tegoroczne forum w Davos. Bardzo dużo dyskusji poświęconych cłom, Grenlandii, rosnącym napięciom handlowym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a resztą świata, bo pamiętajmy, to nie jest tylko dyskusja Stany Zjednoczone-Europa, ale przecież te konflikty handlowe, w ostatnim roku przynajmniej, stały się trochę już taką globalną codziennością - powiedział Domański.

Domański odniósł się również do agresywnej polityki handlowej USA, jak i solidarnej reakcji państw europejskich.

- Oczywiście musimy cały czas po pierwsze dążyć do deeskalacji napięć transatlantyckich, napięć handlowych. Musimy dążyć do tego, aby cła były niższe, a nie wyższe, bo cła są złe dla gospodarki, złe dla firm, złe dla gospodarstw domowych - mówił szef MF.

Dodał też: - Europa pokazała w ostatnich dniach z całą pewnością determinację i siłę i to powiedzmy sobie bardzo wyraźnie. Te komunikaty, które płynęły ze strony europejskich liderów w ostatnich dniach, to były komunikaty o determinacji, sile i jedności. Europa pokazała jedność. Myślę, że to jest tutaj najważniejsze.

Sikorski zwrócił się do Nawrockiego po słowach Trumpa. Jest reakcja ludzi prezydenta

Sikorski zwrócił się do Nawrockiego po słowach Trumpa. Jest reakcja ludzi prezydenta

Nawrocki zaprasza przedstawicieli wszystkich klubów i kół

Nawrocki zaprasza przedstawicieli wszystkich klubów i kół

Domański o Radzie Pokoju

Szef resortu finansów pytany był w TVN24, czy są pieniądze na ewentualne przystąpienie Polski do Rady Pokoju na prawach stałego członka. Domański podkreślił, że w budżecie państwa na rok 2026 nie ma środków na wymaganą przez Trumpa wpłatę.

- W tegorocznym budżecie oczywiście takiego miliarda nie ma. Mamy w Polsce wiele bardzo istotnych potrzeb finansowych, wydatków, które są priorytetowe. I w tej chwili oczywiście nie ma nawet decyzji o tym, czy Polska powinna do takiej rady przystąpić. Potrzebne są bardzo dokładne analizy, także o charakterze prawnym - powiedział minister.

W czwartek na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos prezydent USA Donald Trump zainaugurował lansowaną przez siebie Radę Pokoju. Jej powołanie zostało zapisane w przygotowanym przez stronę amerykańską planie pokojowym, na który zgodził się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas.

Państwa członkowskie Rady Pokoju mają być wybierane przez Trumpa - który ma zostać dożywotnim prezesem o niemal nieograniczonych uprawnieniach - na trzyletnie kadencje, chyba że zapłacą ponad 1 mld dolarów za stałe członkostwo. Według dotychczasowych doniesień medialnych do Rady miało zostać zaproszonych 60 państw, a - jak podał Bloomberg - dotąd zdecydowało się do niej dołączyć 10.

Donald Trump przekazał w czwartek, że prezydent Karol Nawrocki powiedział mu, iż „chciałby podpisać się pod dokumentem dotyczącym Rady Pokoju, lecz - jak zaznaczył Trump - musi zwrócić się do parlamentu”.

W środę prezydent Karol Nawrocki powiedział, że Polska nie rozpocznie procesu wchodzenia do Rady Pokoju, ale wyraża pewne zainteresowanie samą inicjatywą.

- Udział Polski w Radzie Pokoju jest ważny i potrzebny, natomiast tego typu porozumienie międzynarodowe musi przejść całą procedurę konstytucyjną, co było tematem rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem i zostało przyjęte z wielkim zrozumieniem - powiedział polski prezydent po rozmowie z Donaldem Trumpem w Davos.

Nowe kierunki współpracy gospodarczej

W trakcie forum ekonomicznego w Davos Domański spotykał się z przedstawicielami państw, z którymi - według ministra finansów - Polska mogłaby potencjalnie rozwijać partnerstwa handlowe.

- Spotkania z moimi odpowiednikami, chociażby z państw afrykańskich czy państw azjatyckich, mam nadzieję, będą skutkowały konkretnymi kontraktami dla polskich firm. Zresztą my prowadzimy bardzo aktywną dyplomację gospodarczą - zapewniał.

- Na początku lutego wraz z ponad 60 firmami lecimy do Arabii Saudyjskiej po to, aby zawierać kontrakty, aby dyskutować o możliwości zacieśnienia współpracy gospodarczej. Unia Europejska czy kraje Unii Europejskie, to nasz najważniejszy partner handlowy, ale tak szybko rosnąca gospodarka jak Polska, z tak szybko rosnącymi firmami jak w Polsce, potrzebuje szukać nowych rynków zbytu i nowych partnerów gospodarczych - dodał szef resortu finansów

Domański o wydatkach na służbę zdrowia
Porównania do Gierka bez "merytorycznej podstawy"

Minister finansów odniósł się również do słów Karola Nawrockiego, który porównał go do Edwarda Gierka, gdy mówił o budżecie i deficycie Polski.

- Nie, to są porównania absolutnie nie mające żadnej merytorycznej podstawy. Mamy sytuację budżetową znaną, mamy budżet, który jest budżetem inwestycji oraz budżetem bezpieczeństwa. Rekordowe nakłady na obronę narodową, ponad 200 miliardów złotych, prawie pięć procent naszego PKB. Rosną nakłady na inwestycje, w tym te absolutnie kluczowe, takie jak chociażby pierwsza polska elektrownia jądrowa - powiedział minister.

Pytany natomiast o braki w finansowaniu służby zdrowia Domański podkreślił, że tegoroczny budżet zakłada przeznaczenie na ten cel dodatkowych środków.

- W tym roku przeznaczymy ponad 25 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia niż w roku 2025. Te wydatki, te nakłady systematycznie rosną rok w rok, więc tutaj bardzo istotne jest to, aby te środki trafiały, były rozdysponowane w taki sposób, aby kolejki ulegały skróceniu - skomentował szef resortu finansów.

Ministerstwo FinansówAndrzej DomańskiDonald TrumpŚwiatowe Forum Ekonomiczne Davos
