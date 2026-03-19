Domański o cenach paliw. "To wymaga naprawdę bardzo uważnej obserwacji"

Domański o cenach paliw

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Minister finansów i gospodarki pytany, czy polski rząd będzie interweniował w sprawie cen pali obniżając akcyzę na paliwo czy VAT, stwierdził, że jeśli ich wysokie ceny będą na utrzymywały się na wysokim poziomie z powodu sytuacji geopolitycznej, rząd może podjąć działania podatkowe. Podkreślił jednak, że byłoby to bardziej prawdopodobne w perspektywie najbliższych miesięcy, a nie dni.

- Cały czas analizujemy sytuację zarówno na rynku ropy, jak i paliw - powiedział Domański.

Jak mówił dalej szef resortu finansów, "te ceny ropy są zmienne". - Rosną, spadają. Trochę w rytm tego, co dzieje się wokół Iranu i wokół cieśniny Ormuz. I tak będziemy podejmować działania - stwierdził minister finansów.

Przypomniał także, że pierwsze już zostały podjęte. Chodzi o obniżenie w pierwszej połowie marca przez Orlen marży detalicznej dla oleju napędowego niemal do zera.

Pytany o ewentualną nowelizację budżetu ze względu na sytuację w Zatoce Perskiej, minister odpowiedział, że "jesteśmy w połowie marca" i jest za wcześnie na taką zmianę.

Minister finansów o obniżce podatków

Minister finansów i gospodarki był też pytany w TVN24, czy podejmie decyzję o obniżeniu podatków na paliwa, by obniżyć ich ceny, które poszły w górę po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, w tym zablokowaniu Cieśniny Ormuz, stwierdził, że taka interwencja podatkowa zostanie podjęta, jeśli "będzie niezbędna".

- W tej chwili analizujemy sytuację i wzrost cen paliw oczywiście jest zauważalny. Z naszych analiz wynika, że zwyżka cen ropy, która spowodowała wyższe ceny paliw, będzie miała bardzo mocno ograniczone przełożenie na inflację - ocenił.

Z wypowiedzi Domańskiego wynika, że gdyby ceny paliw miały się utrzymywać przez dłuższy okres, ze względu na sytuację geopolityczną, to podatki będą mogły zostać obniżone, ale raczej w perspektywie miesięcy niż dni.

Morawski i Wiech o ewentualnej interwencji rządu na rynku paliw Źródło: TVN24

- Na razie mówimy o zmianie dla inflacji mniejszej niż 0,5 punktu procentowego. W skali roku. Nawet mniejszej niż 0,4 punktu procentowego przy konkretnych założeniach - dodał.

- Oczywiście to, co się dzieje, ma przełożenie chociażby na sytuację na rynku nawozów. Więc to wymaga naprawdę bardzo uważnej obserwacji - powiedział.

Blokada cieśniny Ormuz

28 lutego br. Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. W odwecie Iran zamknął cieśninę Ormuz - szlak, którym w warunkach pokoju przepływa rocznie około 20 proc. zużywanej na świecie ropy. Blokada cieśniny przyczyniła się do wzrostu ropy na światowych rynkach. Poszły za tym znaczące wzrosty cen paliwa na stacjach benzynowych, w tym w Polsce. W reakcji Międzynarodowa Agencja Energetyczna zarekomendowała uwolnienie rekordowej liczby 400 mln baryłek ropy z rezerw państw członkowskich.

W czwartek po godz. 9 baryłka ropy Brent kosztowała ponad 113 dol. wobec 101 dol. w środę rano.

Opracowała Paulina Karpińska/kris