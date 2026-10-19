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Miał być 2027 rok. Rząd szykuje zmiany w sprawie KSeF

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Wchodzi Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Rada Ministrów rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy, który przewiduje przesunięcie o rok terminu wejścia w życie kar za nieprawidłowości związane z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Projekt zakłada również przedłużenie o 3,5 roku mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT między innymi dla gazu, energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji.

"Zakres projektu koncentruje się na dwóch obszarach. Po pierwsze, zawiera propozycję przesunięcia terminu stosowania kar pieniężnych za nieprawidłowości związane z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Po drugie, obejmuje przedłużenie obowiązywania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do określonych transakcji" - czytamy w uzasadnieniu do projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

Kary w KSeF

Projekt zakłada odroczenie wejścia w życie kar o rok - do 1 stycznia 2028 roku. Zgodnie z obecnymi przepisami sankcje mają być stosowane od 1 stycznia 2027 roku.

Rząd ma zająć się projektem na wtorkowym posiedzeniu.

Jak wyjaśnia resort finansów, dodatkowy rok ma pozwolić przedsiębiorcom na lepsze przygotowanie się do nowych obowiązków i ograniczyć ryzyko karania za błędy popełniane w początkowym okresie funkcjonowania systemu.

"Odroczenie terminu wprowadzenia kar pieniężnych za błędy w KSeF zapewni czas na dostosowanie się przez podatników, którzy zostali objęci okresami przejściowymi, m.in. przez tych podatników, którzy do końca 2026 r. mogą wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej, jeżeli łączna wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) udokumentowana tymi fakturami w miesiącu jest mniejsza lub równa 10 000 zł" - podano w uzasadnieniu.

"Przedmiotowe odroczenie również jest ważne dla podatników, którzy już stosują KSeF, ale występują u nich trudności różnego typu związane z prawidłowym wdrożeniem tego rozwiązania. Proponowane odroczenie zminimalizuje ryzyko niewłaściwego dokumentowania w KSeF i ponoszenia ewentualnych kar przez tych podatników" - czytamy.

Odwrotne obciążenie VAT

Druga część projektu dotyczy mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w odniesieniu do gazu dostarczanego w systemie gazowym, energii elektrycznej oraz usług polegających na przenoszeniu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Resort finansów proponuje, aby mechanizm ten obowiązywał przez kolejne 3,5 roku po 31 grudnia 2026 roku.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 31 grudnia 2026 roku.

Źródło: PAP
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Tagi:
PodatkiKSeF
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