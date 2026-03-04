Tyle naprawdę zarabiają Polacy

Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło: TVN24

Poziom mediany oznacza, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe.

Mediana wynagrodzeń

We wrześniu 2025 r., w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej zmalała nominalnie o 1,8 proc., natomiast w stosunku do września 2024 wzrosła o 6,9 proc.

Z danych GUS wynika, że we wrześniu 2025 roku 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4666 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 13565,16 zł (decyl dziewiąty).

Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej we wrześniu 2025 r. wyniosło 8649,13 zł.

W stosunku do sierpnia ubiegłego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zmalało nominalnie o 2 proc., natomiast w stosunku do września 2024 r. wzrosło o 7,1 proc.

Opracowała Paulina Karpińska