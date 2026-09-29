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Pieniądze

Media: niemieckie ultimatum w sprawie unijnego budżetu

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Friedrich Merz wita gości na szczycie E5 w Berlinie (24 czerwca 2026 roku)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Niemcy i pięć innych państw Unii Europejskiej zagroziło, że nie zgodzą się w tym roku na nowy unijny budżet bez drastycznych cięć - pisze brytyjski dziennik "Financial Times".

Kanclerz Friedrich Merz i przywódcy pięciu innych państw UE zagrozili, że nie zgodzą się w tym roku na nowy unijny budżet bez cięć na poziomie setek miliardów.

"Państwa oszczędne"

Gazeta dotarła do listu, pod którym podpisali się liderzy sześciu państw. Obok Niemiec są to: Austria, Dania, Finlandia, Holandia i Szwecja, a więc tzw. grupa państw oszczędnych, która w rozmowach o unijnym budżecie tradycyjnie wzywa do cięć i oszczędności. Składki tych państw - jak zauważyła brytyjska gazeta - odpowiadają za około 40 proc. dochodów budżetu UE.

Liderzy "państw oszczędnych" oświadczyli we wspólnym piśmie, cytowanym przez "FT", że budżet UE "musi zostać poddany gruntownej reformie". "Musimy dokonać wyborów" - napisali.

Zgodnie z planem unijny budżet na lata 2028-2034 ma zostać uzgodniony do końca tego roku, a więc jeszcze przed rozpoczęciem przypadających w 2027 r. kampanii wyborczych we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Polsce. By do porozumienia doszło, na nowy budżet muszą się zgodzić szefowie państw i rządów wszystkich państw członkowskich.

Chodzi o setki miliardów

Anonimowy dyplomata z jednego z "państw oszczędnych" powiedział "FT", że "jeśli budżet nie zostanie ograniczony o setki miliardów, w tym roku nie dojdzie do porozumienia".

Gazeta dodała, że przywódcy sześciu państw chcą przesunąć środki na obronność i innowacje z tradycyjnych unijnych polityk na rozwój regionów i rolnictwo. W ten sposób UE miałaby odpowiedzieć na rosnące wyzwania gospodarcze i związane z bezpieczeństwem. Dziennik podkreślił, że sześć państwa domaga się ograniczenia finansowania dla rolników i uboższych regionów, "pochłaniających" około dwóch trzecich budżetu UE.

Punktem wyjścia do rozmów o nowym unijnym budżecie jest propozycja, z którą Komisja Europejska wyszła w lipcu 2025 r. Zgodnie z nią nowy budżet ma wynieść 1,76 bln euro w cenach z 2025 r. (1,98 bln euro w cenach bieżących). Miałby to być największy budżet w historii UE, ale uwzględniając inflację jego udział w unijnym dochodzie narodowym brutto (DNB) wzrósłby tylko z 1,1 do 1,26 proc

Źródło: PAP
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Tagi:
Friedrich MerzNiemcyUnia Europejska
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