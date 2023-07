Duży bank wprowadza zmiany w przelewach

mBank zapowiedział zmiany dla klientów. Pod koniec września przelew na telefon będzie można zlecić tylko do odbiorcy, który korzysta z przelewów Blik. Zmiany będą dotyczyły również złotowych przelewów w ramach sesji wychodzących.

Zapowiedziane modyfikacje dotyczą anulowania przelewów. mBank poinformował bowiem, że wkrótce potwierdzenie przelewu w polskiej walucie, którego nie realizujemy natychmiast, tylko w ramach sesji wychodzących, będzie można pobrać od razu, gdy zlecimy przelew. "Dlatego dodajemy postanowienia, że jeśli to zrobisz, nie zmienisz oraz nie odwołasz takiego przelewu" - wyjaśniono.

Na razie nie wiadomo, kiedy powyższe rozwiązanie wejdzie w życie. Bank zapowiedział, że ogłosi to na swojej stronie internetowej. W mBanku są trzy sesje przelewów wychodzących: 5.55, 9.55 oraz 13.25.

Przelew na telefon. mBank wprowadza zmiany

Ponadto od 26 września 2023 roku klienci mBanku przelew na telefon zlecą tylko do odbiorcy, który korzysta z przelewów na numer telefonu Blik. Przelew na telefon Blik - oprócz mBanku - można zrealizować m.in. w Alior Banku, ING Banku Śląskim, Banku Millennium, Santander Bank Polska, PKO BP, VeloBanku, Credit Agricole, Banku Pekao, BOŚ Banku, Banku BNP Paribas oraz Citi Handlowym.

"Z tego powodu postanowienia w rozdziale 23, które dotyczą przelewu na numer telefonu stosujemy tylko do 25.09.2023 r. Jeśli czekasz na taki przelew, a nadawca zleci go przed tą datą, to nadal go odbierzesz" - czytamy w wykazie zmian, o których informuje mBank.

mBank zmienia też postanowienia, które dotyczą przelewów SWIFT. "W chwili kiedy składasz zlecenie na przelew SWIFT to na rachunku musisz zapewnić środki, niezbędne na jego realizację" - podkreślono. Przelew SWIFT to przelew walutowy do banku zagranicznego.

Zmiany dotyczą też m.in. oprocentowania rachunków. "Do wskaźników, które mają wpływ na oprocentowanie rachunku, dodajemy stopę rezerwy obowiązkowej. Ze wskaźników usuwamy stopę redyskonta weksli. Robimy to, aby zapisy były jednakowe w całym regulaminie" - wyjaśniono.

mBank zaznaczył, że jeśli klienci akceptują zmiany, to nie muszą nic robić. "Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 12 września 2023 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat" - zapewniono.

