mBank spodziewa się kolejnych pozwów od frankowiczów. Podano szacunki

mBank opublikował "Raport finansowy za trzeci kwartał 2022 roku". Czytamy w nim, że - w ocenie banku - zjawisko napływu pozwów w sprawach kredytów we frankach szwajcarskich "będzie istotne do końca 2026 roku". Z założeń wynika, że zdecydowana większość prognozowanych spraw zostanie wniesiona do końca 2024 roku, a następnie ich liczba spadnie "w związku z oczekiwanym ujednoliceniem linii orzeczniczej".