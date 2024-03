Zmiany dla klientów dużego banku. Będą podwyżki

mBank przypomina, że 3 kwietnia wejdą zmiany w cennikach. Dotyczą one między innymi opłat za wypłatę gotówki z bankomatów. Wzrośnie próg minimalnej bezpłatnej wypłaty. Z sieci bankomatów mBanku zostaną też wyłączone bankomaty Euronet i Santander Bank Polska, co będzie się wiązało z dodatkową opłatą za skorzystanie z tych urządzeń.

mBank ogłosił zmiany w cennikach pod koniec stycznia, część z nich wejdzie w życie 3 kwietnia. "Zmiany w naszej tabeli opłat i prowizji wynikają ze znaczącego wzrostu cen towarów i usług. Co przekłada się na koszty obsługi, które ponosimy" - wyjaśnił bank.

mBank wprowadza zmiany w cennikach

Od 3 kwietnia mBank wyłączy ze swojej sieci bankomaty Euronet i Santander Bank Polska, z wyjątkiem urządzeń znajdujących w placówkach mBanku. Będzie to oznaczało, że przy wypłacie pieniędzy z tych urządzeń będzie pobierana dodatkowa opłata - 5 zł niezależnie od wypłacanej kwoty w bankomacie Euronet oraz 3,5 proc. (ale minimum 5 zł) w bankomacie Santander Bank Polska. Bank zaznaczył, że w sieci mBanku pozostają urządzenia PlanetCash.

Jednocześnie dla większości klientów mBanku ze 100 zł do 300 zł wzrośnie próg minimalnej bezpłatnej wypłaty z bankomatu mBanku i Planet Cash w Polsce. Przy wypłacie mniej niż 300 zł zostanie pobrana opłata w wysokości 2,5 zł.

Ponadto z 7 zł do 10 zł wzrośnie miesięczna opłata za kartę do eKonta osobistego. Z 9,99 zł do 18 zł pójdzie w górę miesięczna opłata za kartę Mastercard Gold PayPass. W obu przypadkach nie zmienią się warunki zwolnienia z opłaty.