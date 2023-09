Zalogował się na konto, zobaczył dwa miliony długu. Rzecznik Finansowy reaguje

Rzecznik Finansowy domaga się wyjaśnień

"Rzecznik Finansowy uważnie obserwuje działania banków dotyczące zajęć egzekucyjnych. W latach 2021 – 2023 można zaobserwować tendencje wzrostową ilości spraw, jakie zgłaszane są w tym zakresie do Rzecznika Finansowego. W 2021 roku do Rzecznika Finansowego wpłynęły 93 wnioski o wszczęcie postępowań interwencyjnych dotyczących postępowań egzekucyjnych, podczas gdy w 2022 roku było ich już 142, zaś przez pierwsze osiem miesięcy 2023 roku zarejestrowano wpływ 80 wniosków dotyczących tej problematyki" - czytamy.

Stanowisko mBanku

Jednocześnie zapewnili, że "w każdym przypadku jak najszybciej podejmujemy działania, by wyjaśnić sytuację". "Kontaktujemy się w tym celu bezpośrednio z klientem. Jeśli stwierdzimy nasz błąd, zawsze przepraszamy klienta i go naprawiamy" - wskazało biuro prasowe mBanku.

"Gdy klient widzi blokadę na koncie, ale uważa, że jest ona błędna, to powinien skontaktować się z mLinią lub placówką. Otrzyma informacje dotyczące zajęcia. Jeżeli bank popełnił błąd to zwalnia blokadę. W innej sytuacji, by wyjaśnić sprawę, klient musi się skontaktować z instytucją, która przesłała do banku pismo z zajęciem egzekucyjnym" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.