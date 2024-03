Oszuści podszywają się pod duży bank. "Konto zostanie tymczasowo zablokowane"

mBank przekazał, że oszuści rozsyłają wiadomości SMS z linkiem do fałszywej strony banku. "Pod pretekstem weryfikacji tożsamości nakłaniają do kliknięcia w link do strony, za pomocą której chcą wyłudzić Twoje dane. Aby nie stracić pieniędzy, nigdy nie loguj się danymi do banku na takich stronach. Podając dane na tej stronie udostępniasz je oszustom"- wyjaśniono.